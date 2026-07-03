埃及世界盃2026賽程｜國家隊球員名單陣容+足球排名

世界盃2026｜埃及足球隊第4次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為1934年世界盃闖入16強。埃及現時世界排名第29位，今屆被編入G組，同組對手包括比利時、伊朗及新西蘭。本文將會介紹埃及外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：埃及（Getty Images）

埃及現時世界排名：第29（截至4月）

埃及世界盃外圍賽表現：

埃及在10場分組賽中錄得8勝2和，以26分排A組榜首晉級世界盃決賽周。

埃及在非洲區外圍賽保持不敗。（Getty Images）

埃及近況：

年初非洲國家盃，埃及殺入4強。隨後在3月底的國際友賽，埃及先以4：0擊敗沙特阿拉伯，再與西班牙賽和0：0。

埃及世界盃最佳成績：16強

埃及曾於1934年、1990年及2018年入圍世界盃。最佳成績為16強，現役球星沙拿在2018年世界盃對俄羅斯及沙特阿拉伯取得入球。

埃及於1934年、1990年及2018年三度征戰世界盃決賽周。（Getty Images）

埃及主教練：賀森哈辛（Hossam Hassan）

現年59歲的埃及教頭賀森哈辛2024年上乒，他帶領埃及奪得非國盃殿軍及晉級世界盃決賽周，執教能力備受肯定。

埃及主帥賀森哈辛。（Getty Images）

埃及焦點球星：沙拿（Mohamed Salah）

33歲的隊長沙拿在今屆外圍賽一人包辦9個入球，卓越的速度與臨門一腳仍是世界頂級。今屆極可能是他球員生涯巔峰期的最後一屆世界盃。

33歲的沙拿狀態依然火熱，是今屆決賽周最受矚目的非洲球星之一。（Getty Images）

埃及世界盃26人名單陣容

門將：

1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）

16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）

23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）

26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）

後衛：

2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）

3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）

4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）

5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）

6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）

13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）

15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）

24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）

中場：

8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）

11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）

14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）

17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）

18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）

19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）

21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）

前鋒：

7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）

9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）

10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）

12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）

20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）

22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）

25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）

埃及出線形勢：

埃及在G組的出線前景備受期待。首戰對陣種子隊比利時將是最大考驗，由於今屆賽制下小組第三名仍有機會晉級，埃及在面對實力相近的伊朗以及世界排名較後的新西蘭時，目標必須鎖定全取三分。憑藉主帥打造的韌性防線與沙拿的進攻威脅，埃及有望獲小組次名，在北美賽場寫下隊史新頁。

埃及G組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026埃及G組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月16日（二） 凌晨3:00 埃及1:1比利時 2026年6月22日（一） 早上9:00 埃及3:1新西蘭 2026年6月27日（六） 早上11:00 埃及1:1伊朗

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