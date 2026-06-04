世界盃2026海地｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜海地足球隊第2次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是1974年世界盃，分組賽止步。海地現時世界排名第83，今屆被編入C組，同組對手包括蘇格蘭、巴西及摩洛哥。本文將介紹海地外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
海地現時世界排名：第83（截至4月）
海地世界盃外圍賽表現：
在美加墨3國自動晉級、競爭格局改變的情況下，海地在中北美洲及加勒比海區外圍賽分組賽中，獲得第2名，次於庫拉索；隨後在第3圈中，海地與洪都拉斯、哥斯達黎加、尼加拉瓜同組，最終以3勝2和1負獲C組第一，成功鎖定決賽周席位，成為繼1974年後，隊史第2次踏上世界盃殿堂。
海地近況：
在3月底的國際比賽日中，海地先以0：1僅負突尼西亞，隨後以1：1逼和冰島。
海地世界盃最佳成績：分組賽
海地歷史上唯一的決賽周經驗是1974年西德世界盃。當時他們在分組賽3戰皆北（分別負於意大利、波蘭及阿根廷），失14球僅入2球。值得一提的是，當年海地前鋒Emmanuel Sanon在對陣意大利時攻入1球，將意大利傳奇門將索夫（Dino Zoff）不失球記錄終止在1142分鐘。
海地主教練：米恩（Sebastien Migne）
現年53歲的法國籍教練米恩是海地重返世界盃的功臣。他擁有豐富的非洲國家隊執教經驗，自2024年3月接掌帥印後，米恩找來一批具有海地血統的效力於歐洲球會的球員，以增長球隊實力，他在球隊缺乏主場與本土集訓的困難條件下率隊突圍，但因為海地動蕩危險，這位主帥從未踏上過海地的土地。
海地焦點球星：比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）
比利加迪現年27歲，司職中場，在法國出生，目前效力英超狼隊，是海地國家隊的進攻核心與隊內頭號球星。他在法甲朗斯完成職業生涯首秀，之後效力史特拉斯堡，具備扎實的歐洲聯賽經驗。他能在攻防兩端做出貢獻，擁有出色的遠射威脅與中場串聯組織能力。他於2025年9月代表海地出戰，之後打滿海地的8場比賽，成為海地的攻防節奏掌控者，帶領球隊在困難環境下突圍，成為海地時隔52年再度闖入世界盃決賽周的核心功臣。
海地世界盃26人名單陣容
門將：
1 柏施迪（Johny Placide）
12 阿歷山大皮耶（Woodensky Pierre）
23 杜維加（Josué Duverger）
後衛：
2 阿古斯（Carlens Arcus）
3 菲蒙斯（Keeto Thermoncy）
4 列卡度阿迪（Ricardo Adé）
5 迪克萊斯（Hannes Delcroix）
8 艾斯比連斯（Martin Expérience）
13 杜克拿確斯（Duke Lacroix）
22 杜禾尼（Jean-Kévin Duverne）
24 韋古恩斯柏加恩（Wilguens Paugain）
中場：
6 卡爾辛迪（Carl Sainté）
10 比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）
14 利華頓皮耶（Leverton Pierre）
17 丹尼查基斯（Danley Jean Jacques）
25 當明尼基西蒙（Dominique Simon）
26 活頓斯基皮耶（Alexandre Pierre）
前鋒：
7 戴歷伊天（Derrick Etienne Jr.）
9 特根斯拿桑（Duckens Nazon）
11 路易斯當迪臣（Louicius Deedson）
15 魯賓普維丹斯（Ruben Providence）
16 蘭尼祖瑟夫（Lenny Joseph）
18 威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）
19 耶辛科東尼（Yassin Fortuné）
20 法迪迪比亞洛（Frantzdy Pierrot）
21 祖殊卡斯美亞（Josué Casimir）
海地出線形勢：
身處C組的海地無疑面臨巨大挑戰，想在該組突圍有一定難度。巴西、摩洛哥實力遠在海地之上，蘇格蘭成為海地唯一有機會爭取積分或爭取入球的球隊。
海地C組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月14日（日）
上午9:00
海地Vs蘇格蘭
2026年6月20日（六）
上午8:30
巴西Vs海地
2026年6月25日（四）
上午6:00
摩洛哥Vs海地
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