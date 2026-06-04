世界盃2026海地｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜海地足球隊第2次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是1974年世界盃，分組賽止步。海地現時世界排名第83，今屆被編入C組，同組對手包括蘇格蘭、巴西及摩洛哥。本文將介紹海地外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：海地（Getty Images）

海地現時世界排名：第83（截至4月）

海地世界盃外圍賽表現：

在美加墨3國自動晉級、競爭格局改變的情況下，海地在中北美洲及加勒比海區外圍賽分組賽中，獲得第2名，次於庫拉索；隨後在第3圈中，海地與洪都拉斯、哥斯達黎加、尼加拉瓜同組，最終以3勝2和1負獲C組第一，成功鎖定決賽周席位，成為繼1974年後，隊史第2次踏上世界盃殿堂。

這是海地繼1974年後時隔52年再次站上世界盃舞台。（Getty Images）

海地近況：

在3月底的國際比賽日中，海地先以0：1僅負突尼西亞，隨後以1：1逼和冰島。

海地世界盃最佳成績：分組賽

海地歷史上唯一的決賽周經驗是1974年西德世界盃。當時他們在分組賽3戰皆北（分別負於意大利、波蘭及阿根廷），失14球僅入2球。值得一提的是，當年海地前鋒Emmanuel Sanon在對陣意大利時攻入1球，將意大利傳奇門將索夫（Dino Zoff）不失球記錄終止在1142分鐘。

1974年西德世界盃，是海地（紅）首次亮相決賽周。（Getty Images）

海地主教練：米恩（Sebastien Migne）

現年53歲的法國籍教練米恩是海地重返世界盃的功臣。他擁有豐富的非洲國家隊執教經驗，自2024年3月接掌帥印後，米恩找來一批具有海地血統的效力於歐洲球會的球員，以增長球隊實力，他在球隊缺乏主場與本土集訓的困難條件下率隊突圍，但因為海地動蕩危險，這位主帥從未踏上過海地的土地。

現年53歲的法國籍教練米格內是海地重返世界盃的功臣。（Getty Images）

海地焦點球星：比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）

比利加迪現年27歲，司職中場，在法國出生，目前效力英超狼隊，是海地國家隊的進攻核心與隊內頭號球星。他在法甲朗斯完成職業生涯首秀，之後效力史特拉斯堡，具備扎實的歐洲聯賽經驗。他能在攻防兩端做出貢獻，擁有出色的遠射威脅與中場串聯組織能力。他於2025年9月代表海地出戰，之後打滿海地的8場比賽，成為海地的攻防節奏掌控者，帶領球隊在困難環境下突圍，成為海地時隔52年再度闖入世界盃決賽周的核心功臣。

比拿加迪現效力英超狼隊，是海地國家隊的進攻核心與隊內頭號球星。（Getty Images）

海地世界盃26人名單陣容

門將：

1 柏施迪（Johny Placide）

12 阿歷山大皮耶（Woodensky Pierre）

23 杜維加（Josué Duverger）

後衛：

2 阿古斯（Carlens Arcus）

3 菲蒙斯（Keeto Thermoncy）

4 列卡度阿迪（Ricardo Adé）

5 迪克萊斯（Hannes Delcroix）

8 艾斯比連斯（Martin Expérience）

13 杜克拿確斯（Duke Lacroix）

22 杜禾尼（Jean-Kévin Duverne）

24 韋古恩斯柏加恩（Wilguens Paugain）

中場：

6 卡爾辛迪（Carl Sainté）

10 比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）

14 利華頓皮耶（Leverton Pierre）

17 丹尼查基斯（Danley Jean Jacques）

25 當明尼基西蒙（Dominique Simon）

26 活頓斯基皮耶（Alexandre Pierre）

前鋒：

7 戴歷伊天（Derrick Etienne Jr.）

9 特根斯拿桑（Duckens Nazon）

11 路易斯當迪臣（Louicius Deedson）

15 魯賓普維丹斯（Ruben Providence）

16 蘭尼祖瑟夫（Lenny Joseph）

18 威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）

19 耶辛科東尼（Yassin Fortuné）

20 法迪迪比亞洛（Frantzdy Pierrot）

21 祖殊卡斯美亞（Josué Casimir）

海地出線形勢：

身處C組的海地無疑面臨巨大挑戰，想在該組突圍有一定難度。巴西、摩洛哥實力遠在海地之上，蘇格蘭成為海地唯一有機會爭取積分或爭取入球的球隊。

海地C組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026海地C組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 上午9:00 海地Vs蘇格蘭 2026年6月20日（六） 上午8:30 巴西Vs海地 2026年6月25日（四） 上午6:00 摩洛哥Vs海地

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