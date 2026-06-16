伊朗世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

撰文：鄧萱暉
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世界盃2026｜伊朗足球隊第7次打入世界盃決賽周，以往均未曾出線淘汰賽。伊朗現時世界排名第21位，今屆被編入G組，同組對手包括比利時、埃及和新西蘭。本文將會介紹伊朗外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。

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2026世界盃決賽周參賽球隊：伊朗（Getty Images）

伊朗現時世界排名：第21（截至5月）

伊朗世界盃外圍賽表現：

伊朗在今屆亞洲區外圍賽第三圈A組錄得7勝2和1負，以23分位居榜首，直接晉級。

伊朗在亞洲區外圍賽表現穩健，以小組首名晉級決賽周。（Getty Images）

伊朗近況：

伊在3月底的兩場國際友賽中，先後以1：2不敵尼日利亞和以5：0大勝哥斯達黎加。受美伊戰爭影響，伊朗能否如常出戰決賽周，成為全球焦點。

伊朗世界盃最佳成績：分組賽

伊朗曾於1978年、1998年、2006年、2014年、2018年及2022年六度參賽，均未曾突破分組賽，但當中取得3場經典勝仗，分別是1998年以2：1擊敗美國、2018年以1：0小勝摩洛哥，以及2022年以2：0戰勝威爾斯。

伊朗未曾晉級世界盃決賽周淘汰賽。（Getty Images）

伊朗主教練：加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）

62歲的加蘭諾伊是伊朗本土名帥，2023年入主國家隊。他近日公開表示，備戰工作大受戰爭局勢影響，期望把握最後機會，盡快提升球員狀態。

伊朗主帥加蘭諾伊（Getty Images）

伊朗焦點球星：泰尼米（Mehdi Taremi）

33歲的泰尼米效力奧林比亞高斯，過往曾效力波圖和國際米蘭，曾經連續兩季於葡超攻入20球，歐洲賽經驗豐富。

33歲的泰利美狀態神勇，是伊朗的進攻靈魂。（Getty Images）

伊朗世界盃26人名單陣容

門將
1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）
12 尼亞斯曼特（Payam NIAZMAND）
22 侯賽因賀斯尼（Hossein HOSSEINI）

後衛
2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）
3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）
4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）
5 米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）
13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）
17 阿里亞尤施菲（Aria YOUSEFI）
19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）
23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）
25 丹尼爾艾里（Danial EIRI）

中場
6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）
7 查漢巴克殊（Alireza JAHANBAKHSH）
8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）
14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）
15 捷舒米（Rouzbeh CHESHMI）
16 美迪托拉比（Mehdi TORABI）
21 穆罕默德哥巴尼（Mohammad GHORBANI）
26 拉薩基尼亞（Amirmohammad RAZZAGHINIA）

前鋒
9 泰尼米（Mehdi TAREMI）
10 美迪加耶迪（Mehdi GHAYEDI）
11 阿里波（Ali ALIPOUR）
18 侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）
20 穆簡奴（Shahriyar MOGHANLOU）
24 丹尼斯艾卻克（Dennis ECKERT）

伊朗出線形勢：

伊朗與比利時、埃及和新西蘭同處G組，比利時實力肯定佔優，不過測預其出線形勢前，能否順利參賽反而更重要。

伊朗G組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026伊朗G組分組賽賽程（香港時間）

日期

時間

對賽

2026年6月16日（二）

早上09:00

伊朗Vs新西蘭

2026年6月22日（一）

凌晨03:00

比利時Vs伊朗

2026年6月27日（六）

早上11:00

埃及Vs伊朗

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