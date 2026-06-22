伊朗世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程時間

世界盃2026｜伊朗足球隊第7次打入世界盃決賽周，以往均未曾出線淘汰賽。伊朗現時世界排名第21位，今屆被編入G組，同組對手包括比利時、埃及和新西蘭。本文將會介紹伊朗外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：伊朗（Getty Images）

伊朗現時世界排名：第21（截至5月）

伊朗世界盃外圍賽表現：

伊朗在今屆亞洲區外圍賽第三圈A組錄得7勝2和1負，以23分位居榜首，直接晉級。

伊朗在亞洲區外圍賽表現穩健，以小組首名晉級決賽周。（Getty Images）

伊朗近況：

伊在3月底的兩場國際友賽中，先後以1：2不敵尼日利亞和以5：0大勝哥斯達黎加。受美伊戰爭影響，伊朗能否如常出戰決賽周，成為全球焦點。

伊朗世界盃最佳成績：分組賽

伊朗曾於1978年、1998年、2006年、2014年、2018年及2022年六度參賽，均未曾突破分組賽，但當中取得3場經典勝仗，分別是1998年以2：1擊敗美國、2018年以1：0小勝摩洛哥，以及2022年以2：0戰勝威爾斯。

伊朗未曾晉級世界盃決賽周淘汰賽。（Getty Images）

伊朗主教練：加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）

62歲的加蘭諾伊是伊朗本土名帥，2023年入主國家隊。他近日公開表示，備戰工作大受戰爭局勢影響，期望把握最後機會，盡快提升球員狀態。

伊朗主帥加蘭諾伊（Getty Images）

伊朗焦點球星：泰尼米（Mehdi Taremi）

33歲的泰尼米效力奧林比亞高斯，過往曾效力波圖和國際米蘭，曾經連續兩季於葡超攻入20球，歐洲賽經驗豐富。

33歲的泰利美狀態神勇，是伊朗的進攻靈魂。（Getty Images）

伊朗世界盃26人名單陣容

門將

1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）

12 尼亞斯曼特（Payam NIAZMAND）

22 侯賽因賀斯尼（Hossein HOSSEINI）

後衛

2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）

3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）

4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）

5 米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）

13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）

17 阿里亞尤施菲（Aria YOUSEFI）

19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）

23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）

25 丹尼爾艾里（Danial EIRI）

中場

6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）

7 查漢巴克殊（Alireza JAHANBAKHSH）

8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）

14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）

15 捷舒米（Rouzbeh CHESHMI）

16 美迪托拉比（Mehdi TORABI）

21 穆罕默德哥巴尼（Mohammad GHORBANI）

26 拉薩基尼亞（Amirmohammad RAZZAGHINIA）

前鋒

9 泰尼米（Mehdi TAREMI）

10 美迪加耶迪（Mehdi GHAYEDI）

11 阿里波（Ali ALIPOUR）

18 侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）

20 穆簡奴（Shahriyar MOGHANLOU）

24 丹尼斯艾卻克（Dennis ECKERT）

伊朗出線形勢：

伊朗與比利時、埃及和新西蘭同處G組，比利時實力肯定佔優，不過測預其出線形勢前，能否順利參賽反而更重要。

伊朗G組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026伊朗G組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月16日（二） 早上09:00 伊朗2:2新西蘭 2026年6月22日（一） 凌晨03:00 比利時Vs伊朗 2026年6月27日（六） 早上11:00 埃及Vs伊朗

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