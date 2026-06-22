伊朗世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程時間
世界盃2026｜伊朗足球隊第7次打入世界盃決賽周，以往均未曾出線淘汰賽。伊朗現時世界排名第21位，今屆被編入G組，同組對手包括比利時、埃及和新西蘭。本文將會介紹伊朗外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
伊朗現時世界排名：第21（截至5月）
伊朗世界盃外圍賽表現：
伊朗在今屆亞洲區外圍賽第三圈A組錄得7勝2和1負，以23分位居榜首，直接晉級。
伊朗近況：
伊在3月底的兩場國際友賽中，先後以1：2不敵尼日利亞和以5：0大勝哥斯達黎加。受美伊戰爭影響，伊朗能否如常出戰決賽周，成為全球焦點。
伊朗世界盃最佳成績：分組賽
伊朗曾於1978年、1998年、2006年、2014年、2018年及2022年六度參賽，均未曾突破分組賽，但當中取得3場經典勝仗，分別是1998年以2：1擊敗美國、2018年以1：0小勝摩洛哥，以及2022年以2：0戰勝威爾斯。
伊朗主教練：加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）
62歲的加蘭諾伊是伊朗本土名帥，2023年入主國家隊。他近日公開表示，備戰工作大受戰爭局勢影響，期望把握最後機會，盡快提升球員狀態。
伊朗焦點球星：泰尼米（Mehdi Taremi）
33歲的泰尼米效力奧林比亞高斯，過往曾效力波圖和國際米蘭，曾經連續兩季於葡超攻入20球，歐洲賽經驗豐富。
伊朗世界盃26人名單陣容
門將
1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）
12 尼亞斯曼特（Payam NIAZMAND）
22 侯賽因賀斯尼（Hossein HOSSEINI）
後衛
2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）
3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）
4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）
5 米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）
13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）
17 阿里亞尤施菲（Aria YOUSEFI）
19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）
23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）
25 丹尼爾艾里（Danial EIRI）
中場
6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）
7 查漢巴克殊（Alireza JAHANBAKHSH）
8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）
14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）
15 捷舒米（Rouzbeh CHESHMI）
16 美迪托拉比（Mehdi TORABI）
21 穆罕默德哥巴尼（Mohammad GHORBANI）
26 拉薩基尼亞（Amirmohammad RAZZAGHINIA）
前鋒
9 泰尼米（Mehdi TAREMI）
10 美迪加耶迪（Mehdi GHAYEDI）
11 阿里波（Ali ALIPOUR）
18 侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）
20 穆簡奴（Shahriyar MOGHANLOU）
24 丹尼斯艾卻克（Dennis ECKERT）
伊朗出線形勢：
伊朗與比利時、埃及和新西蘭同處G組，比利時實力肯定佔優，不過測預其出線形勢前，能否順利參賽反而更重要。
伊朗G組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月16日（二）
早上09:00
伊朗2:2新西蘭
2026年6月22日（一）
凌晨03:00
比利時Vs伊朗
2026年6月27日（六）
早上11:00
埃及Vs伊朗
點擊下圖進入世界盃專頁，即睇最新消息及賽程、免費直播等資訊