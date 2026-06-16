新西蘭世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程
世界盃2026｜新西蘭足球隊第3次打入世界盃決賽周，但過往在1982年及2010年兩屆均未嘗一勝。新西蘭現時世界排名第85位，今屆被編入G組，同組對手包括比利時、埃及和伊朗。本文將會介紹新西蘭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
新西蘭現時世界排名：第85（截至4月）
新西蘭世界盃外圍賽表現：
隨着2026世界盃擴大規模，大洋洲首次獲得一個直接晉級席位，新西蘭於外圍賽分組賽3戰全勝，列小組第一。準決賽中，球隊以7：0大勝斐濟，決賽再勝新喀里多尼亞3：0，直接晉級決賽周。
新西蘭近況：
在3月底國際友賽，新西蘭首戰以0：2不敵芬蘭，第二戰以4：1擊敗智利。
新西蘭世界盃最佳成績：分組賽（2次）
新西蘭曾兩度躋身世界盃決賽周。1982年西班牙世界盃首次參賽，三戰皆北；2010年南非世界盃，當時新西蘭同樣在分組賽止步，但先後打和斯洛伐克、意大利及巴拉圭，三戰全平成為當屆決賽周唯一不敗的球隊。
新西蘭主教練：巴施利（Darren Bazeley）
53歲的英國籍教頭巴施利，2024年上任新西蘭主帥，同時兼任U23主教練。他與新西蘭U17參加2009年尼日利亞、2011年墨西哥及2023年阿聯酋三屆U17世界盃，又領軍參加2015年、2017年和2023年的U20世界盃。當新西蘭在今屆決賽周亮相時，巴施利將成執教過U17世界盃、U20世界盃、世界盃及奧運會的第一人。
新西蘭焦點球星：基斯活特（Chris Wood）
現年34歲的基斯活特是新西蘭隊長，效力英超諾定咸森林。2025年10月，基斯活特受膝蓋傷病影響，12月接受手術，目前已跟隨森林訓練。
新西蘭世界盃26人名單陣容
門將：
1 哥甘比（Max Crocombe）
12 阿歷士保臣（Alex Paulsen）
22 米高胡特（Michael Woud）
後衛：
2 添派尼（Tim Payne）
3 法蘭西斯迪維斯（Francis de Vries）
4 泰勒賓頓（Tyler Bindon）
5 保沙爾（Michael Boxall）
13 利柏拉圖卡卡斯（Liberato Cacace）
15 比積拿卡（Nando Pijnaker）
16 芬恩蘇文（Finn Surman）
24 哥倫艾利洛（Callan Elliot）
26 湯美史密夫（Tommy Smith）
中場：
6 祖爾貝爾（Joe Bell）
7 馬菲加拔（Matthew Garbett）
8 史譚美歷（Marko Stamenić）
10 沙比辛克（Sarpreet Singh）
11 伊利亞祖斯（Elijah Just）
14 阿歷士魯化（Alex Rufer）
19 賓奧特（Ben Old）
20 卡林麥高屈（Callum McCowatt）
23 賴恩湯馬士（Ryan Thomas）
25 拉治蘭拜連斯（Lachlan Bayliss）
前鋒：
9 基斯活特（Chris Wood）
17 巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）
18 賓韋尼（Ben Waine）
21 謝斯蘭達爾（Jesse Randall）
新西蘭出線形勢：
新西蘭;被編入G組，面對歐洲「紅魔」比利時，目標在於減少失球，對埃及與伊朗則可全力爭分。
新西蘭G組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月16日（二）
早上9:00
伊朗Vs新西蘭
2026年6月22日（一）
早上9:00
新西蘭Vs埃及
2026年6月27日（六）
早上11:00
新西蘭Vs比利時
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