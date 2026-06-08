世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+球隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜剛果民主共和國是第2次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為以扎伊爾名義參加1974年西德國世界盃分組賽止步。剛果民主共和國現時世界排名第46位，今屆被編入K組，同組對手包括葡萄牙、哥倫比亞及烏茲別克。本文將會介紹剛果民主共和國外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：剛果民主共和國（Getty Images）

剛果民主共和國現時世界排名：第46（截至4月）

剛果民主共和國世界盃外圍賽表現：

剛果民主共和國在今屆外圍賽在非洲區外圍賽第一圈未能取得直接出線資格，在第二圈賽事，僅剩4隊爭逐最後一個跨洲附加賽席位的淘汰賽決賽中，憑互射12碼擊敗尼日利亞成功取得跨洲附加賽資格。在跨洲附加賽生死戰中，在加時階段以1：0絕殺中北美洲代表牙買加，成功奪得決賽周入場券。

剛果民主共和國時隔52年再次闖入世界盃決賽周，全國人民陷入瘋狂。（Getty Images）

剛果民主共和國近況：

在年初舉行的非洲盃賽事中，球隊在小組賽表現出色，曾以3：0橫掃博茨瓦納以及以1：1逼和傳統勁旅塞內加爾。雖然在16強加時後以0：1憾負於阿爾及利亞，但整體的士氣高漲。

剛果民主共和國世界盃最佳成績：分組賽

剛果民主共和國（當時稱為扎伊爾）唯一一次世界盃經驗要追溯至1974年西德世界盃。當屆他們作為非洲唯一代表參賽，可惜在分組賽中三戰皆北，先後不敵蘇格蘭、南斯拉夫及巴西，最終第一圈止步，更未能取得入球。

剛果民主共和國在非洲盃及附加賽均展現出鐵血防守與極高的戰術執行力。（Getty Images）

剛果民主共和國主教練：迪沙比（Sébastien Desabre）

現年49歲的法國籍教頭迪沙比自2022年執教以來，成功將這支隊伍帶離低谷。他具備豐富的非洲足球執教經驗，上任後成功凝聚了旅歐球員與本土球員的向心力。迪沙比強調攻守轉換的速度與禁區內的防守密度，其務實的執教風格是球隊能先後在非洲盃及附加賽中創造佳績的關鍵。

剛果民主共和國主帥迪沙比（Getty Images）

剛果民主共和國焦點球星：贊素梅賓巴

現年31歲的隊長梅賓巴（Chancel Mbemba）是這支隊伍的絕對靈魂。這位效力法甲里爾的中堅擁有頂級的身體對抗能力與出色的制空權，是球隊在附加賽決賽中零封對手的核心。身為隊中經驗最豐富的老將，他在場上的防守指揮以及關鍵時刻的攔截，將是隊伍在比賽中最重要的防線屏障。

隊長姆賓巴將帶領「美洲豹」軍團，在K組力爭突圍而出。（Getty Images）

剛果民主共和國世界盃26人名單陣容：

門將：

1 馬柏斯（Lionel Mpasi）

16 法尤魯（Timothy Fayulu）

21 艾普路（Matthieu Epolo）

後衛：

2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）

3 卡佩亞迪（Steve KAPUADI）

4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）

5 巴圖賓斯卡（Dylan BATUBINSIKA）

12 祖利斯卡耶比（Joris KAYEMBE）

22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）

24 謝迪安卡魯魯（Gédéon Kalulu）

26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）

中場：

6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）

8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）

9 薛賓卡（Brian CIPENGA）

11 卡古達（Gaël Kakuta）

14 沙迪基（Noah SADIKI）

15 查斯保拉（Aaron Tshibola）

18 查理斯比基爾（Charles PICKEL）

25 艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）

前鋒：

7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）

10 邦干達（Theo BONGONDA）

13 美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）

17 巴卡保（Cedric BAKAMBU）

19 馬耶尼（Fiston MAYELE）

20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）

23 西蒙班沙（Simon BANZA）

剛果民主共和國出線形勢：

剛果民主共和國同組擁有衛冕歐洲盃的葡萄牙、南美勁旅哥倫比亞以及近年在亞洲迅速崛起的烏茲別克。首戰硬撼葡萄牙將以穩守為先；而對烏茲別克與哥倫比亞的賽事或是搶分的重點目標。

剛果民主共和國K組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026剛果民主共和國K組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 凌晨1：00 剛果民主共和國Vs葡萄牙 2026年6月24日（三） 早上10：00 剛果民主共和國Vs哥倫比亞 2026年6月28日（日） 早上7：30 剛果民主共和國Vs烏茲別克

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