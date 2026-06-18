烏茲別克世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

世界盃2026｜烏茲別克足球隊首次打入世界盃決賽周。烏茲別克現時世界排名50，今屆被編入K組，同組對手包括葡萄牙、哥倫比亞及剛果民主共和國。本文將會介紹烏茲別克外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：烏茲別克（Getty Images）

烏茲別克現時世界排名：第50（截至5月）

烏茲別克世界盃外圍賽表現：

烏茲別克在今屆亞洲區外圍賽第三圈錄得6勝3和1負，以A組次名直接晉級決賽周。

烏茲別克在亞洲區外圍賽突圍而出。（Getty Images）

烏茲別克近況：

烏茲別克在3月底國際友賽中，先以3：1反勝非洲球隊加蓬，隨後對委內瑞拉踢成0：0，再互射12碼勝5：4。

烏茲別克世界盃最佳成績：-

烏茲別克直到今屆才首次晉級決賽周。

烏茲別克首戰世界盃決賽周。（Getty Images）

烏茲別克主教練：簡拿華路（Fabio Cannavaro）

意大利名宿簡拿華路於2025年10月接掌烏茲別克，其大賽經驗勢對烏茲別克大有幫助。

烏茲別克主帥簡拿華路（Getty Images）

烏茲別克焦點球星：法素拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）

現年22歲的法素拉耶夫是烏茲別克的進攻靈魂，曾獲U20亞洲盃冠軍。現效力土超伊斯坦堡的他，具備出色的腳法、傳球視野以及極高的入球轉化率，曾獲選2023年亞洲最佳年輕球員。他在外圍賽期間表現神勇，貢獻4個入球，2次助攻，是烏茲別克的前場利器。

烏茲別克世界盃26人名單陣容：

門將

1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|

12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）

16 艾加舒夫（Botirali ERGASHEV）

後衛

2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）

3 阿里祖洛夫（Khojiakbar ALIJONOV）

4 法魯克沙菲耶夫（Farrukh SAYFIEV）

5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）

13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）

15 艾斯穆洛杜夫（Umar ESHMURODOV）

18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）

24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）

25 烏馬沙利夫（Avazbek ULMASALIEV）

26 烏洛索夫（Jakhongir UROZOV）

中場

6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）

7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）

8 伊斯簡迪洛夫（Jamshid ISKANDEROV）

9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）

10 馬沙列保夫（Jaloliddin MASHARIPOV）

11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）

17 卡達莫夫（Dostonbek KHAMDAMOV）

19 根尼夫（Azizjon GANIEV）

22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）

23 艾辛洛夫（Sherzod ESANOV）

前鋒

14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）

20 岩莫奴夫（Azizbek AMONOV）

21 伊戈沙基夫（Igor SERGEEV）

烏茲別克出線形勢：

面對同組的葡萄牙及哥倫比亞，烏茲別克無論經驗及實力均遜，最後一輪面對剛果民主共和國，或有機會爭取入球。

烏茲別克K組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026烏茲別克K組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 早上10:00 烏茲別克Vs哥倫比亞 2026年6月24日（三） 凌晨1:00 葡萄牙Vs烏茲別克 2026年6月28日（日） 早上7:30 剛果民主共和國Vs烏茲別克

點擊下圖進入世界盃專頁，即睇最新消息及賽程、免費直播等資訊