世界盃2026巴拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜巴拉圭足球隊第9次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2010年世界盃，晉級8強。巴拉圭現時世界排名第40，今屆被編入D組，同組對手包括美國、土耳其及澳洲。本文將介紹巴拉圭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：巴拉圭（Getty Images）

巴拉圭現時世界排名：第40（截至4月）

巴拉圭世界盃外圍賽表現：

巴拉圭在南美洲區外圍賽18場比賽中取得7勝7和4負，以28分排名第6，成為6支直接晉級決賽周的球隊之一。

巴拉圭在南美洲區外圍賽排名第6，直接晉級決賽周。（Getty Images）

巴拉圭近況：

在2026年3月底的國際賽日中，巴拉圭先以1：0擊敗希臘，隨後以1：2負於摩洛哥。

巴拉圭世界盃最佳成績：8強

2010年一屆是巴拉圭最輝煌的世界盃，當時他們在分組賽首名出線，16強互射十二碼擊敗日本，歷來首度殺入8強，並於8強以0：1不敵最終奪得冠軍的西班牙。

巴拉圭在2010年世界盃晉級8強，是歷屆最佳成績。（Getty Images）

巴拉圭主教練：艾法路（Gustavo Alfaro）

現年63歲的阿根廷籍主帥艾法路，1992年退役後開始執教生涯，近5年先後執教3支南美洲國家隊，曾率領厄瓜多爾征戰2022年世界盃。2023年起擔任哥斯達黎加主帥，次年美洲盃分組賽取得1勝1和1負，排名小組第3未能晉級，艾法路辭去主帥職位，2024年8月臨危受命接掌巴拉圭，率隊在主場連贏巴西和阿根廷，以南美洲區第6名晉級2026世界盃。

巴拉圭主教練：艾法路（Getty Images）

巴拉圭焦點球星：米基爾阿米朗（Miguel Almirón）

32歲的阿米朗曾效力英超紐卡素，2025年重返美職聯亞特蘭大聯。截止2026年4月，國家隊生涯累計出場75次、貢獻9球。

阿米朗国家队生涯累计出场超70次、贡献9球，是阿法罗麾下巴拉圭冲击2026世界杯的关键引擎。（Getty Images）

巴拉圭世界盃26人名單陣容

門將：

1 羅拔圖費南迪斯（Gatito Fernández）

12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）

22 加斯頓奧維拉（Gastón Olveira）

後衛：

2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）

3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）

4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）

5 法比安巴貝拿（Fabián Balbuena）

6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）

13 祖斯簡拿利（José Canale）

15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）

26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）

中場：

7 拉蒙蘇沙（Ramón Sosa）

8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）

10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）

11 馬里斯奧柏度（Maurício Prado）

14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）

16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）

20 白賴仁奧積達（Braian Ojeda）

23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）

24 古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero）

前鋒：

9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）

17 艾真度甘馬拉（Kaku）

18 阿歷斯艾斯（Álex Arce）

19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）

21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）

25 伊斯度比達（Isidro Pitta）

巴拉圭出線形勢：

身處D組的巴拉圭首戰挑戰東道主美國，之後面對球風硬朗的澳洲和技術流的土耳其，巴拉圭沒有絕對優勢，預料D組將有一輪混戰。

巴拉圭D組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026巴拉圭D組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月13日（六） 上午09:00 美國Vs巴拉圭 2026年6月20日（六） 上午11:00 土耳其Vs巴拉圭 2026年6月26日（五） 上午10:00 巴拉圭Vs澳洲

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