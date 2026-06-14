澳洲世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

世界盃2026｜澳洲第7次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2006年及2022年世界盃，晉級16強。澳洲現時世界排名第27，今屆被編入D組，同組對手包括土耳其、美國及巴拉圭。本文將介紹澳洲外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：澳洲（Getty Images）

澳洲現時世界排名：第27（截至4月）

澳洲世界盃外圍賽表現：

澳洲在本屆亞洲區外圍賽表現穩定，進入關鍵的第3圈18強賽，澳洲10戰取得5勝4和1負累積19分，排在亞洲「一哥」日本之後，直接晉級。

澳洲在亞洲區外圍賽第三輪排小組第二，直接晉級決賽周。（Getty Images）

澳洲近況：

澳洲在3月底國際賽萬以1：0小勝喀麥隆及以5：1大炒世界盃新丁庫拉索。

澳洲世界盃最佳成績：16強

澳洲曾兩度闖入世界盃16強。第一次是在2006年世界盃，由軒迪克（Guus Hiddink）領軍的「袋鼠軍團」排小組第二出線，首度躋身16強；第二次則是2022年世界盃，最終於16強以1：2不敵最後奪冠的阿根廷。

澳洲兩次進入16強，兩次皆被當屆最終冠軍淘汰。（Getty Images）

澳洲主教練：普波域（Tony Popovic）

現年52歲的普波域是前澳洲國腳，球員時代曾效力廣島三箭、水晶宮等球隊，踢過2006世界盃。退役後成為教練，2014年率領西悉尼流浪者奪得亞冠冠軍，獲選亞洲足協年度最佳教練。2024年9月底，澳洲因為亞洲區外圍賽18強賽前兩輪表現不佳而易帥，普波域上任，合約簽至2026世界盃後。

澳洲主教練：普波域（Getty Images）

澳洲焦點球星：積臣艾雲（Jackson Irvine）

現年33歲的積臣艾雲效力德甲球隊聖保利。2026世界盃亞洲區外圍賽中，積臣艾雲穩坐澳洲正選中場，貢獻3入球1助攻，目前為澳洲出戰80場，轟入14球。

積臣艾雲。（Getty Images）

澳洲世界盃26人名單陣容

門將：

1 馬菲賴恩（Mathew RYAN）

12 保羅艾素（Paul IZZO）

18 柏德列柏治（Patrick BEACH）

後衛：

2 迪基尼克（Milos DEGENEK）

3 施卡迪（Alessandro CIRCATI）

4 積及伊達利安奴（Jacob ITALIANO）

5 佐敦波斯（Jordan BOS）

6 謝利亞（Jason GERIA）

15 佳爾查雲（Kai TREWIN）

16 貝軒治（Aziz BEHICH）

19 哈利修達（Harry SOUTTAR）

21 卡美倫貝基斯（Cameron BURGESS）

25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）

中場：

8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）

13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）

14 甘馬倫戴夫連（Cameron DEVLIN）

21 奧干安格史達（Paul OKON-ENGSTLER）

22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）

前鋒：

7 馬菲歷基（Mathew LECKIE）

9 穆哈密托尼（Mohamed TOURE）

10 曉魯斯迪（Ajdin HRUSTIC）

11 阿華馬比爾（Awer MABIL）

17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）

20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）

23 維里皮利（Nishan VELUPILLAY）

26 迪迪恩基（Tete YENGI）

澳洲出線形勢：

D組四隊實力平均，相對易踢的可能是對同組世界排名最低的巴拉圭，鬥美國和土耳其預料都是硬仗。

澳洲D組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026澳洲D組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 中午12:00 澳洲Vs土耳其 2026年6月20日（六） 凌晨03:00 澳洲Vs美國 2026年6月26日（五） 早上10:00 澳洲Vs巴拉圭

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