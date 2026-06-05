世界盃2026加納｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜加納國家足球隊是第5次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是2020年於南非世界盃中晉級8強。加納現時世界排名第74位，今屆被分入L組，成員包括英格蘭、克羅地亞、巴拿馬。本文將會介紹加納外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
加納現時世界排名：第74（截至5月）
加納世界盃外圍賽表現：
加納在非洲區外圍賽I組10場比賽中獲得8勝1和1負，積累25分，以分組首名直接晉級。球隊在外圍賽共攻入23球，進攻火力全開。
加納近況：
由於3月底的友誼賽表現不理想，先後以1：5慘敗予奧地利及1：2負於德國，上年年底兩場熱身賽和一場麒麟盃比賽，加納全部告負，足協於4月中正式宣佈立即換帥，葡萄牙資深教練昆洛斯（Carlos Queiroz）接掌帥印。
加納世界盃最佳成績：8強
加納足球最輝煌的時刻是2010年南非世界盃。當年加納成為非洲足球的驕傲，一路殺入8強。在對陣烏拉圭的經典戰役中，加納幾乎寫下歷史，可惜基恩（Asamoah Gyan）在法定時間最後時刻射失十二碼，最終在互射12碼中遺憾落敗，無緣4強。
加納主教練：昆洛斯（Carlos Queiroz）
現年73歲的昆洛斯於2026年4月臨危受命，接替艾杜（Otto Addo）。這位葡萄牙教頭以嚴密防守戰術見稱，曾帶領葡萄牙、伊朗征戰世界盃，2019年亞洲盃上，將當時意大利名帥納比（Marcello Lippi）領軍的中國男足淘汰出4強的，正是時任伊朗教頭昆洛斯。曾領軍埃及在2021非國盃中殺入決賽。
加納焦點球星：湯馬士柏迪（Thomas Partey）
湯馬士柏迪是當今足壇公認最出色的加納職業足球員之一，在場上司職防守中場。他的職業生涯在西甲勁旅馬德里體育會發跡，憑藉強悍的對抗能力與攔截、護球能力，成為施蒙尼（Diego Simeone）體系下的中場屏障，並隨隊奪得西甲冠軍、歐超盃冠軍與歐霸盃冠軍。2020年，湯馬士柏迪轉投英超阿仙奴，成為兵工廠中場重建的核心。目前效力於西甲維拉利爾，他不僅擁有頂級的攔截與防守預判，更具備卓越的長傳視野及轉移球能力，是球隊進攻發動與攻守轉換的關鍵樞紐。
加納世界盃26人名單陣容：
門將
1 艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）
12 安安格（Joseph ANANG）
16 班捷文阿沙利（Benjamin ASARE）
後衛
2 艾利杜施杜（Alidu SEIDU）
4 阿迪積泰（Jonas ADJETEY）
6 阿度慕明（Abdul MUMIN）
14 基迪安文沙（Gideon MENSAH）
17 艾度巴巴（Abdul-Rahman BABA）
18 謝路美奧普古（Jerome OPOKU）
21 高祖奧龐（Kojo Peprah OPPONG）
23 戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）
26 馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）
中場
3 耶蘭耶（Caleb YIRENKYI）
5 湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）
8 基華斯施保（Kwasi SIBO）
11 安東尼施美安（Antoine SEMENYO）
15 艾利沙奧胡蘇（Elisha OWUSU）
20 奧古斯甸保亞耶（Augustine BOAKYE）
前鋒
7 法達胡（Issahaku FATAWU）
9 佐敦阿休（Jordan AYEW）
10 湯馬斯艾辛迪（Brandon THOMAS-ASANTE）
13 基斯杜化巴亞（Christopher Bonsu BAAH）
19 伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）
22 蘇利馬拿（Kamaldeen SULEMANA）
24 紐亞馬（Ernest NUAMAH）
25 卡華比拿艾度（Prince Kwabena ADU）
加納出線形勢：
加納在L組處境嚴峻，極大概率無法從分組中突圍。同組的英格蘭與克羅地亞均是四強熱門。對於加納而言，首仗對陣巴拿馬是唯一有取分機會的比賽。
加納L組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月18日（四）
凌晨07：00
加納Vs巴拿馬
2026年6月24日（三）
凌晨04：00
加納Vs英格蘭
2026年6月28日（日）
凌晨05：00
加納Vs克羅地亞
點擊下圖進入世界盃專頁，即睇最新消息及賽程、免費直播等資訊