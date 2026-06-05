世界盃2026加納｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜加納國家足球隊是第5次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是2020年於南非世界盃中晉級8強。加納現時世界排名第74位，今屆被分入L組，成員包括英格蘭、克羅地亞、巴拿馬。本文將會介紹加納外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：加納（Getty Images）

加納現時世界排名：第74（截至5月）

加納世界盃外圍賽表現：

加納在非洲區外圍賽I組10場比賽中獲得8勝1和1負，積累25分，以分組首名直接晉級。球隊在外圍賽共攻入23球，進攻火力全開。

加納在非洲區外圍賽I組獲分組頭名，晉級決賽周。（Getty Images）

加納近況：

由於3月底的友誼賽表現不理想，先後以1：5慘敗予奧地利及1：2負於德國，上年年底兩場熱身賽和一場麒麟盃比賽，加納全部告負，足協於4月中正式宣佈立即換帥，葡萄牙資深教練昆洛斯（Carlos Queiroz）接掌帥印。

加納世界盃最佳成績：8強

加納足球最輝煌的時刻是2010年南非世界盃。當年加納成為非洲足球的驕傲，一路殺入8強。在對陣烏拉圭的經典戰役中，加納幾乎寫下歷史，可惜基恩（Asamoah Gyan）在法定時間最後時刻射失十二碼，最終在互射12碼中遺憾落敗，無緣4強。

回顧2010年，加納曾差點改寫非洲足球歷史。（Getty Images）

加納主教練：昆洛斯（Carlos Queiroz）

現年73歲的昆洛斯於2026年4月臨危受命，接替艾杜（Otto Addo）。這位葡萄牙教頭以嚴密防守戰術見稱，曾帶領葡萄牙、伊朗征戰世界盃，2019年亞洲盃上，將當時意大利名帥納比（Marcello Lippi）領軍的中國男足淘汰出4強的，正是時任伊朗教頭昆洛斯。曾領軍埃及在2021非國盃中殺入決賽。

加納主帥：昆洛斯（Getty Images）

加納焦點球星：湯馬士柏迪（Thomas Partey）

湯馬士柏迪是當今足壇公認最出色的加納職業足球員之一，在場上司職防守中場。他的職業生涯在西甲勁旅馬德里體育會發跡，憑藉強悍的對抗能力與攔截、護球能力，成為施蒙尼（Diego Simeone）體系下的中場屏障，並隨隊奪得西甲冠軍、歐超盃冠軍與歐霸盃冠軍。2020年，湯馬士柏迪轉投英超阿仙奴，成為兵工廠中場重建的核心。目前效力於西甲維拉利爾，他不僅擁有頂級的攔截與防守預判，更具備卓越的長傳視野及轉移球能力，是球隊進攻發動與攻守轉換的關鍵樞紐。

湯馬士柏迪是加納隊的攻防轉換器。（Getty Images）

加納世界盃26人名單陣容：

門將

1 艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）

12 安安格（Joseph ANANG）

16 班捷文阿沙利（Benjamin ASARE）

後衛

2 艾利杜施杜（Alidu SEIDU）

4 阿迪積泰（Jonas ADJETEY）

6 阿度慕明（Abdul MUMIN）

14 基迪安文沙（Gideon MENSAH）

17 艾度巴巴（Abdul-Rahman BABA）

18 謝路美奧普古（Jerome OPOKU）

21 高祖奧龐（Kojo Peprah OPPONG）

23 戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）

26 馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）

中場

3 耶蘭耶（Caleb YIRENKYI）

5 湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）

8 基華斯施保（Kwasi SIBO）

11 安東尼施美安（Antoine SEMENYO）

15 艾利沙奧胡蘇（Elisha OWUSU）

20 奧古斯甸保亞耶（Augustine BOAKYE）

前鋒

7 法達胡（Issahaku FATAWU）

9 佐敦阿休（Jordan AYEW）

10 湯馬斯艾辛迪（Brandon THOMAS-ASANTE）

13 基斯杜化巴亞（Christopher Bonsu BAAH）

19 伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）

22 蘇利馬拿（Kamaldeen SULEMANA）

24 紐亞馬（Ernest NUAMAH）

25 卡華比拿艾度（Prince Kwabena ADU）

加納出線形勢：

加納在L組處境嚴峻，極大概率無法從分組中突圍。同組的英格蘭與克羅地亞均是四強熱門。對於加納而言，首仗對陣巴拿馬是唯一有取分機會的比賽。

加納L組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026加納L組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 凌晨07：00 加納Vs巴拿馬 2026年6月24日（三） 凌晨04：00 加納Vs英格蘭 2026年6月28日（日） 凌晨05：00 加納Vs克羅地亞

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