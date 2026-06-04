世界盃2026土耳其｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜土耳其足球隊第三次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2002年世界盃，位列季軍。土耳其現時世界排名第22，今屆被編入D組，同組對手包括美國、巴拉圭及澳洲。本文將介紹土耳其外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
土耳其現時世界排名：第22（截至4月）
土耳其世界盃外圍賽表現：
土耳其要到2026年3月底的附加賽才取得決賽周席位。球隊先在準決賽以1：0險勝羅馬尼亞，於決賽以1：0擊敗科索沃。這是土耳其自2002年奪得季軍後，睽違24年重返世界盃舞台。
土耳其近況：
土耳其世界排名一度跌到第45位，近期回升至第22。球隊在最近2場附加賽均能保持0失球。
土耳其世界盃最佳成績：季軍
土耳其曾於2002年世界盃擊敗韓國獲得季軍，是歷來最佳戰績。惟此後連續5屆無緣晉級決賽周，直到今屆才再次突圍。
土耳其主教練：蒙迪拿（Vincenzo Montella）
現年51歲的蒙迪拿2023年接掌土耳其帥印。球員時代，他是意大利國腳，效力羅馬十年，助球隊奪得2000/01球季意甲冠軍，亦曾代表意大利出戰20場入3球。退役後先後執掌羅馬、費倫天拿、AC米蘭、西維爾等，2024年帶領土耳其殺入歐國盃8強。
土耳其焦點球星：古拿（Arda Güler）
21歲的古拿是土耳其「黃金一代」的核心，2023年由費倫巴治轉投皇家馬德里，控球射門俱佳，迅速成長為中場關鍵球員。國家隊方面，2022年以17歲之領踢處子戰，2024歐國盃踢出驚喜，其在世界盃表現令人期待。
土耳其世界盃26人名單陣容
門將：
1 根洛（Mert GUNOK）
12 巴恩迪亞（Altay BAYINDIR）
23 烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）
後衛：
2 薛基施歷（Zeki CELIK）
3 美列迪美羅（Merih DEMIRAL）
4 蘇恩古（Caglar SOYUNCU）
13 伊蘭艾馬里（Eren ELMALI）
14 巴達卡治（Abdulkerim BARDAKCI）
15 奧辛卡巴克（Ozan KABAK）
18 梅迪穆度亞（Mert MULDUR）
20 卡迪奧盧（Ferdi KADIOGLU）
25 艾卡耶甸（Samet AKAYDIN）
中場：
5 沙利奧斯簡（Salih OZCAN）
6 奧簡高古（Orkun KOKCU）
10 查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）
16 約錫克（Ismail YUKSEK）
22 卡恩阿耶漢（Kaan AYHAN）
前鋒：
7 艾度路高奴（Kerem AKTURKOGLU）
8 艾達古拿（Arda GULER）
9 丹尼斯古爾（Deniz GUL）
11 基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）
17 艾芬卡域斯（Irfan KAHVECI）
19 尤奴斯艾根（Yunus AKGUN）
21 巴列斯耶馬斯（Baris Alper YILMAZ）
24 奧古斯艾甸（Oguz AYDIN）
26 簡烏孫（Can UZUN）
土耳其出線形勢：
D組四隊實力平均，與巴拉圭、美國和澳洲都是「五五波」之爭，料將有一輪混戰。
土耳其D組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月14日（日）
中午12:00
澳洲Vs土耳其
2026年6月20日（六）
中午11:00
土耳其Vs巴拉圭
2026年6月26日（五）
上午10:00
土耳其Vs美國
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