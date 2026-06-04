世界盃2026土耳其｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜土耳其足球隊第三次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2002年世界盃，位列季軍。土耳其現時世界排名第22，今屆被編入D組，同組對手包括美國、巴拉圭及澳洲。本文將介紹土耳其外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：土耳其（Getty Images）

土耳其現時世界排名：第22（截至4月）

土耳其世界盃外圍賽表現：

土耳其要到2026年3月底的附加賽才取得決賽周席位。球隊先在準決賽以1：0險勝羅馬尼亞，於決賽以1：0擊敗科索沃。這是土耳其自2002年奪得季軍後，睽違24年重返世界盃舞台。

土耳其睽違24年重返世界盃舞臺。（Getty Images）

土耳其近況：

土耳其世界排名一度跌到第45位，近期回升至第22。球隊在最近2場附加賽均能保持0失球。

土耳其世界盃最佳成績：季軍

土耳其曾於2002年世界盃擊敗韓國獲得季軍，是歷來最佳戰績。惟此後連續5屆無緣晉級決賽周，直到今屆才再次突圍。

土耳其曾奪2002年世界盃季軍。（Getty Images）

土耳其主教練：蒙迪拿（Vincenzo Montella）

現年51歲的蒙迪拿2023年接掌土耳其帥印。球員時代，他是意大利國腳，效力羅馬十年，助球隊奪得2000/01球季意甲冠軍，亦曾代表意大利出戰20場入3球。退役後先後執掌羅馬、費倫天拿、AC米蘭、西維爾等，2024年帶領土耳其殺入歐國盃8強。

土耳其主教練：蒙迪拿（Getty Images）

土耳其焦點球星：古拿（Arda Güler）

21歲的古拿是土耳其「黃金一代」的核心，2023年由費倫巴治轉投皇家馬德里，控球射門俱佳，迅速成長為中場關鍵球員。國家隊方面，2022年以17歲之領踢處子戰，2024歐國盃踢出驚喜，其在世界盃表現令人期待。

古拿被譽為土耳其「黃金一代」核心與世界足壇最受矚目的年輕天才之一（Getty Images）

土耳其世界盃26人名單陣容

門將：

1 根洛（Mert GUNOK）

12 巴恩迪亞（Altay BAYINDIR）

23 烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）

後衛：

2 薛基施歷（Zeki CELIK）

3 美列迪美羅（Merih DEMIRAL）

4 蘇恩古（Caglar SOYUNCU）

13 伊蘭艾馬里（Eren ELMALI）

14 巴達卡治（Abdulkerim BARDAKCI）

15 奧辛卡巴克（Ozan KABAK）

18 梅迪穆度亞（Mert MULDUR）

20 卡迪奧盧（Ferdi KADIOGLU）

25 艾卡耶甸（Samet AKAYDIN）

中場：

5 沙利奧斯簡（Salih OZCAN）

6 奧簡高古（Orkun KOKCU）

10 查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）

16 約錫克（Ismail YUKSEK）

22 卡恩阿耶漢（Kaan AYHAN）

前鋒：

7 艾度路高奴（Kerem AKTURKOGLU）

8 艾達古拿（Arda GULER）

9 丹尼斯古爾（Deniz GUL）

11 基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）

17 艾芬卡域斯（Irfan KAHVECI）

19 尤奴斯艾根（Yunus AKGUN）

21 巴列斯耶馬斯（Baris Alper YILMAZ）

24 奧古斯艾甸（Oguz AYDIN）

26 簡烏孫（Can UZUN）

土耳其出線形勢：

D組四隊實力平均，與巴拉圭、美國和澳洲都是「五五波」之爭，料將有一輪混戰。

土耳其D組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026土耳其D組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 中午12:00 澳洲Vs土耳其 2026年6月20日（六） 中午11:00 土耳其Vs巴拉圭 2026年6月26日（五） 上午10:00 土耳其Vs美國

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