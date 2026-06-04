世界盃2026厄瓜多爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜厄瓜多爾足球隊第5次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2006年世界盃，晉級16強。厄瓜多爾現時世界排名第23，今屆被編入E組，同組對手包括科特迪瓦、庫拉索及德國。本文將介紹厄瓜多爾外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：厄瓜多爾（Getty Images）

厄瓜多爾現時世界排名：第23（截至4月）

厄瓜多爾世界盃外圍賽表現：

厄瓜多爾在2026世界盃南美區外圍賽寫下隊史最佳戰績。球隊因上屆外圍賽的球員身份爭議，本屆先被扣3分，但他們於18場外圍賽取得8勝8和2負，累積32分，扣3分後仍以29分獲得南美區第2名，直接晉級世界盃。

厄瓜多爾外圍賽排名僅次於阿根廷。（Getty Images）

厄瓜多爾近況：

2026年，厄瓜多爾已將備戰大本營設於美國俄亥俄州的哥倫布，以當地MLS球隊哥倫布機員的訓練中心為基地。球隊在2026年3月底的友誼賽中先後以1：1打和非洲勁旅摩洛哥及歐洲強隊荷蘭。

厄瓜多爾世界盃最佳成績：16強

厄瓜多爾此前曾4度參加世界盃（2002年、2006年、2014年、2022年），最佳戰績是2006年殺入16強，最終以0：1負於英格蘭。上屆2022年世界盃，厄瓜多爾在揭幕戰擊敗主辦國卡塔爾，惜在最後一輪不敵塞內加爾出局。

厄瓜多爾歷史最好成績是闖入16強。（Getty Images）

厄瓜多爾主教練：貝卡塞斯（Sebastian Beccacece）

現年45歲的貝卡塞斯是阿根廷籍足球教練，早年為業餘球員，2001年投身青訓管理，2003年起擔任阿根廷名帥森柏奧利（Jorge Sampaoli）的助教，隨其執教過墨西哥、秘魯、智利、厄瓜多爾的球會，以及智利與阿根廷國家隊。2016年，貝卡塞斯正式執教智利大學隊開啟主帥生涯，2021年帶領防衛者奪得南美超級盃冠軍；2024年8月1日出任厄瓜多爾國家隊主帥，合約至2026世界盃後。

厄瓜多爾主教練：貝卡塞斯（Getty Images）

厄瓜多爾焦點球星：摩西斯卡些度（Moises Caicedo）

摩西斯卡些度現效力英超車路士。他於2019年在迪華利獨立出道，2021年轉投白禮頓，曾外借比利時比斯查，2023年以1.15億鎊加盟車路士，合同至2033年。卡些度擅長中場壓迫與後防銜接，2024/25球季助球隊奪得歐協聯與世冠盃。國家隊方面，卡些度自2020年起為厄瓜多爾主力，出戰2022世界盃與兩屆美洲盃。

摩西斯卡些度。（Getty Images）

厄瓜多爾世界盃26人名單陣容

門將：

1 加連迪斯（Hernan GALINDEZ）

12 摩西斯拉美利斯（Moises RAMIREZ）

22 干沙路華利（Gonzalo VALLE）

後衛：

2 菲歷斯托利斯（Felix TORRES）

3 軒卡派爾（Piero HINCAPIE）

4 祖爾奧當尼斯（Joel ORDONEZ）

6 威廉柏曹（Willian PACHO）

7 佩華斯艾斯度比倫（Pervis ESTUPINAN）

25 保路素（Jackson POROZO）

26 耶馬美迪拿（Yaimar MEDINA）

中場：

5 艾斯華亞（Jordy ALCIVAR）

8 安東尼華倫西亞（Anthony VALENCIA）

10 肯迪利派斯（Kendry PAEZ）

14 阿倫明達（Alan MINDA）

15 柏度維堤（Pedro VITE）

18 丹尼爾卡斯迪路（Denil CASTILLO）

21 阿倫法蘭高（Alan FRANCO）

23 摩西斯卡些度（Moises CAICEDO）

前鋒：

9 約翰耶保亞（John YEBOAH）

11 奇雲洛迪古斯（Kevin Jose RODRIGUEZ）

13 安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）

16 佐迪卡些度（Jordy CAICEDO）

19 干沙路柏拉達（Gonzalo PLATA）

20 尼爾臣安古路（Nilson ANGULO）

24 謝利美艾利華路（Jeremy AREVALO）

厄瓜多爾出線形勢：

厄瓜多爾身處E組，同組對手包括德國、科特迪瓦及庫拉索。德國在此組實力超群，厄瓜多爾首戰對科特迪瓦將是出線關鍵戰。

厄瓜多爾E組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026厄瓜多爾E組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月15日（一） 早上07:00 厄瓜多爾Vs科特迪瓦 2026年6月21日（日） 早上08:00 厄瓜多爾Vs庫拉索 2026年6月26日（五） 凌晨04:00 厄瓜多爾Vs德國

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