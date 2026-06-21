突尼西亞世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程時間

世界盃2026｜突尼西亞足球隊第7次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為分組賽。突尼西亞現時世界排名第44位，今屆被編入F組，同組對手包括荷蘭、日本及瑞典。本文將會介紹突尼西亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：突尼西亞（Getty Images）

突尼西亞現時世界排名：第44（截至4月）

突尼西亞世界盃外圍賽表現：

今屆非洲區外圍賽，突尼西亞於H組以9勝1和0負高踞榜首，直接晉級。

突尼西亞在非洲區外圍賽H組錄得不敗戰績，直接晉級。（Getty Images）

突尼西亞近況：

3月國際比賽日，突尼西亞以1：0小勝海地，並與加拿大賽和0：0。

突尼西亞世界盃最佳成績：分組賽

突尼西亞在自1978年首度參與世界盃決賽周以來，均未曾於突破分組賽。1978年初登場，他們擊敗墨西哥取得隊史首勝；2022年卡塔爾世界盃，以1：0擊敗力爭衛冕的法國，也是另一場經典戰。

突尼西亞曾在2022年世界盃擊敗法國。（Getty Images）

突尼西亞主教練：林武治（Sabri Lamouchi）

突尼西亞上任主帥Sami Trabelsi於非洲國家盃16強下馬後離任，54歲的林武治今年1月接掌兵符。

突尼西亞主帥林武治（Getty Images）

突尼西亞焦點球星：米積伯利（Hannibal Mejbri）

23歲的米積伯利效力英超球隊般尼。他在外圍賽最後階段表現出色，多次策動進攻，惟近期因腿筋受傷，缺席3月底的熱身賽。

年輕中場米積伯利是突尼西亞的進攻發電機。（Getty Images）

2026突尼西亞世界盃26人名單陣容：

門將：

1 查馬卡Mouhib Chamakh

16 艾曼達曼Aymen Dahmen

23 賓希辛Sabri Ben Hessen

後衛：

2 阿里阿布迪（Ali Abdi）

3 蒙達沙泰比（Montassar Talbi）

4 奧馬列卻克（Omar Rekik）

5 阿當艾路斯（Adem Arous）

6 戴倫布朗（Dylan Bronn）

20 恩華利尼（Yan Valery）

21 賓夏美達（Mohamed Amine Ben Hamida）

23 尼夫法迪（Moutaz Neffati）

24 捷基維（Raed Chikhaoui）

中場：

10 米積伯利（Hannibal Mejbri）

11 伊斯馬加比（Ismaël Gharbi）

12 賓奧尼斯（Mortadha Ben Ouanes）

13 蘭尼基迪拉（Rani Khedira）

15 比哈積馬侯特（Mohamed Belhadj Mahmoud）

17 艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）

25 賓施利文尼（Anis Ben Slimane）

前鋒：

7 艾利斯艾祖利（Elias Achouri）

8 伊拿斯沙特（Elias Saad）

9 馬斯杜里（Hazem Mastouri）

14 卡列艾耶利（Khalil Ayari）

18 賴恩伊路美（Rayan Elloumi）

19 法拉斯查奧迪（Firas Chaouat）

26 圖歷迪（Sebastian Tounekti）

突尼西亞出線形勢：

突尼西亞被編入F組，同組對手荷蘭、日本及瑞典均實力不俗，要從分組賽突圍不是易事。

突尼西亞F組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026突尼西亞F組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月15日（一） 早上10:00 瑞典5:1突尼西亞 2026年6月21日（日） 中午12:00 突尼西亞Vs日本 2026年6月26日（五） 早上7:00 突尼西亞Vs荷蘭

點擊下圖進入世界盃專頁，即睇最新消息及賽程、免費直播等資訊