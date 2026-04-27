歐聯全攻略｜4強開打　博拜仁偷雞先入波

在德甲提早奪冠的拜仁慕尼黑，已瞄準今季的「三冠王」榮譽，但他們在歐聯4強先要闖過上屆冠軍巴黎聖日耳門（PSG）的一關；拜仁對賽往績較佳，且看首回合作客能否先下一城。

（球賽編號：FB8421，4月29日 03:00開賽，Now 643台直播）



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拜仁上周主場擊敗史特加後，提早4輪封王，加上周中力挫利華古遜，闖入德國盃決賽再迎史特加，只要於歐聯淘汰PSG，「三冠王」便「叫糊」。

奧利斯（左）與迪亞斯（右）雙翼齊飛，是拜仁今屆最強的攻擊武器。（Getty Images）

儘管PSG是上屆冠軍，但拜仁上下士氣高昂，中鋒哈利卡尼大熟大勇，歐聯上陣11場入了10球，各項賽事總共攻入52球，狀態一流；配合分別都有雙位數入球的兩翼迪亞斯及奧利斯，這支德甲豪門攻力達恐怖級別。

當然，PSG實力同樣強勁，於法甲高踞榜首，歐聯則先後輕取兩支英超勁旅車路士及利物浦躋身準決賽，其中翼鋒基華拉斯基利亞保持佳態，於歐聯貢獻了8入球及5助攻，是球隊的進攻命脈。

PSG翼鋒基華拉斯基利亞今屆保持佳態，於歐聯已貢獻了8入球及5助攻。（Getty Images）

兩軍近6次交手，拜仁取得5勝1負，包括今屆首階段作客以2：1取勝，往績佔盡上風；要留意的是，這6場對賽有5次是拜仁先開紀錄，今仗亦可捧拜仁再次先拔頭籌。

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