為場地單車注新力量　車神黃金寶伴學生感受世界盃單車賽速度

由「亞洲車神」黃金寶、「牛下女車神」李慧詩，到現役的「小女車神」李思穎，中國香港單車港隊從上世紀九十年代開始，就不斷寫下一頁又一頁的輝煌歷史。車輪要繼續無間斷轉動，便需要新力量加入。



UCI世界盃場地單車賽今年再度在香港單車館上演，雲集世界各地的好手，香港賽馬會作為其官方社區合作夥伴，推出賽馬會場地單車社區推廣計劃（馬會社區計劃），全方位推動這項運動在香港的發展，包括以培育年青運動員為目標的校園推廣﹑社區體驗活動及賽事導賞。



攝影：湯致遠



UCI世界盃場地單車賽今年重臨香港。

港隊名宿黃金寶：讓更多人體驗單車的魅力

黃金寶曾在2007年稱霸世界錦標賽男子捕捉賽，成為香港史上首位場地單車世界冠軍，並曾贏得三面亞運金牌，無疑是香港單車運動的代表人物。這名港隊名宿退役後繼續貢獻業界，現更擔任馬會社區計劃的星級導賞員。「近年參加不同的社區活動，好開心有機會向不同階層介紹場地單車，讓更多人體驗單車的魅力，從而培養更多運動員及觀眾，令場地單車在香港的發展可以更蓬勃。」活動中，他先向同學們分享自己的單車生涯，他坦言，最難忘一役非奪彩虹戰衣一仗，而是年少時一次挫敗，讓他知道勝不驕、敗不餒的精神。黃金寶其後再與同學們在場內欣賞賽事，每次當港隊代表李思穎經過時，同學們也報以歡呼聲。

黃金寶擔任賽馬會場地單車社區推廣計劃的星級導賞員。

黃金寶在導賞活動中，帶領同學欣賞賽事。

黃金寶亦分享，今年馬會社區計劃較以往的不同「兩年前計劃讓大眾了解這項運動，提升大家的興趣。今年則以培養新血為目標，走進校園，發掘具潛質的學員，並提供長期培訓，對場地單車長遠發展將更有幫助。」

他亦指出，單車運動員在場上揮灑汗水，即使遇到意外也堅持下去，黃金寶希望這種堅毅不屈的精神可以傳給下一代，「運動員在場上永不放棄，他們的體育精神及態度，值得小朋友學習，對成年人同樣是很好的啟發。」

黃金寶希望年青一代學習單車手的堅毅精神。

中學老師鄧俊輝：單車帶動校園氣氛

任教於中華基督教會基新中學的鄧俊輝曾經是單車運動員，如今執起教鞭，繼續在校内推動單車運動。「單車讓我們體育堂增添不少樂趣，過往都是以足球﹑籃球﹑排球為主，今次馬會社區計劃安排在學校放置單車機，讓全校約900名學生都可以接觸，不少同學在午膳後試玩，帶動整個校園的氣氛。」

前單車運動員鄧俊輝以馬會社區計劃參與老師身份重返單車館，百感交集。

鄧俊輝今年以老師身份參與UCI世界盃場地單車賽，重返單車館，心中百感交集「以往以選手身份來到單車館，如今換個身份帶領學生在賽事中做工作人員，訓練他們書本外的能力，就像溝通及解難等，擴闊學生們的眼界，對他們的成長也有幫助。」

從鑊場（室內場地單車賽道）走到校園，鄧俊輝樂見的是，更多同學對單車感興趣。原本對場地單車略有興趣的中一學生陳熙妍，終於有機會坐上車上，「在單車上比想像中吃力，需要平衡力及大腿力才可踩得快。」陳熙妍以往在新聞報道上接觸場地單車，如今親身體驗及現場欣賞世界級車手獻技後，對這項運動的興趣進一步提升，未來她希望繼續在單車方面發展，朝着代表香港的方向邁進。

中一學生陳熙妍（右）因為馬會社區計劃增加對單車的興趣。

前港隊代表謝浩文教練：為港隊發掘具潛質新秀

公眾除了可在單車館內欣賞賽事外，場外亦設有展覽區，展示港隊歷代單車戰衣﹑並介紹香港單車歷史。同場亦設有由馬會社區計劃資助的活動攤位，包括單車機﹑反應遊戲等，讓公眾體驗單車運動的魅力。前港隊代表謝浩文在攤位指導小朋友，分享在單車機上的竅門。

謝浩文在退役後轉任教練，現為馬會社區計劃的教練之一。他表示，計劃旨在從基層培育新一代單車人才，「早前走訪不同學校，不少同學原本對單車有點畏懼，嘗試後發現不是想像般困難，大家都玩得很開心。計劃透過單車機及體驗活動提升中學生對運動的興趣，從中發掘有潛質和有意願持續參與的同學，再安排他們參與進階課程訓練，並透過舉辦聯校比賽等平台進行選拔，最終推薦優秀學員加入港隊，為香港單車運動注入新血。」

馬會社區計劃教練謝浩文走訪不同學校，樂見不少對單車有熱誠的苗子。

在走訪校園時，謝浩文發現不少熱衷單車的苗子，「不少學員十分有心，就算是下雨天不能外出踩車，他們以單車機代替，現時熱情比起能力更重要，再慢慢向精英化邁向，擴大單車人口，為單車港隊發掘具潛質新秀。」

透過馬會社區計劃，謝浩文希望發掘更多具潛質的新秀。

導賞員洪明皓：由淺入深認識場地單車

一眾中﹑小學生坐在活動室，參與賽事導賞活動，認識場地單車。洪明皓同樣是座上客，正修讀運動教練學高級文憑二年級，主修單車的他，正參加馬會社區計劃的比賽導賞員培訓課程，接受22小時的訓練，分成4個階段的專業訓練，只欠實習便可在未來賽事履行導賞員的職責。

「課程由淺入深，從單車結構﹑戰術﹑賽事流程等一一涉獵，使我對場地單車有更深的認知。」有志成為單車教練的洪明皓，認為導賞員培訓課程更有助增進表達技巧，對他未來職業生涯有幫助。

洪明晧參加馬會社區計劃的比賽導賞員培訓課程，對場地單車有更深的了解。

香港賽馬會以官方社區合作夥伴身份，持續支持多元化體育活動，推動全民運動，讓不同年齡及能力人士，能夠用各種方式體驗和參與國際體壇盛事。

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