日本世界盃2026賽程｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新時間
世界盃2026｜日本足球隊第8次晉級世界盃決賽周，以往最佳成績是2002、2010、2018及2022年晉級16強。現時日本世界排名第18，日本在2026年世界盃被編進F組，同組對手包括荷蘭、瑞典及突尼西亞。本文將介紹日本外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
現時世界排名：第18（截至4月）
世界盃外圍賽表現：
日本在世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽以7勝2和1負排C組榜首，直接出線世界盃決賽周。
日本近況：
擁有多名外流歐洲賽國腳的日本，在3月底的國際友賽中面對蘇格蘭和英格蘭，同樣以1：0獲勝。
世界盃最佳成績：16強
日本自1998年首次亮相世界盃決賽周以來，最佳成績均是16強止步，包括2002年與韓國合辦一屆，他們於16強以0：1不敵土耳其。
球隊主教練：森保一（Hajime Moriyasu）
森保一自2018年起執教日本隊，曾帶領日本征戰2022世盃，分組賽戰勝德國及西班牙，不過互射12碼不敵克羅也亞出局，未能突破16強出局宿命。2022年曾當選亞洲足協年度最佳男足主教練。
2026日本世界盃26人大軍陣容名單
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
12 大迫敬介（Keisuke Ōsako）
23 早川友基（Tomoki Hayakawa）
後衛：
2 菅原由勢（Yukinari Sugawara）
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
4 板倉滉（Kō Itakura）
5 長友佑都（Yūto Nagatomo）
16 渡邊剛（Tsuyoshi Watanabe）
20 瀨古步夢（Ayumu Seko）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）
25 鈴木淳之介（Junnosuke Suzuki）
中場：
6 遠藤航（Wataru Endo）
7 田中碧（Ao Tanaka）
8 久保建英（Takefusa Kubo）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）
前鋒：
9 後藤啓介（Keisuke Gotō）
11前田大然（Daizen Maeda）
17 鈴木唯人（Yuito Suzuki）
18 上田綺世（Ayase Ueda）
19 小川航基（Kōki Ogawa）
26 鹽貝健人（Kento Shiogai）
出線形勢：
F組是分組賽階段戲碼較好的一組，日本將面對荷蘭、突尼西亞和瑞典。以日本現行實力，只要正常發揮，即使無法排小組首名，要以最佳小組第3名出線，相信難度不大。
日本F組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月15日（一）
凌晨4:00
荷蘭2:2日本
2026年6月21日（日）
中午12:00
突尼西亞0:4日本
2026年6月26日（六）
早上7:00
日本Vs瑞典