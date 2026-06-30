日本世界盃2026賽程｜國家隊球員陣容名單+足球排名

世界盃2026｜日本足球隊第8次晉級世界盃決賽周，以往最佳成績是2002、2010、2018及2022年晉級16強。現時日本世界排名第18，日本在2026年世界盃被編進F組，同組對手包括荷蘭、瑞典及突尼西亞。本文將介紹日本外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



日本隊即將第8次出戰世界盃決賽周。（Getty Images）

現時世界排名：第18（截至4月）

世界盃外圍賽表現：

日本在世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽以7勝2和1負排C組榜首，直接出線世界盃決賽周。

日本近況：

擁有多名外流歐洲賽國腳的日本，在3月底的國際友賽中面對蘇格蘭和英格蘭，同樣以1：0獲勝。

日本於3月底的國際友賽以1：0擊敗蘇格蘭。（Getty Images）

世界盃最佳成績：16強

日本自1998年首次亮相世界盃決賽周以來，最佳成績均是16強止步，包括2002年與韓國合辦一屆，他們於16強以0：1不敵土耳其。

2022世界盃，日本於16強面對克羅地亞，互射12碼落敗。（Getty Images）

球隊主教練：森保一（Hajime Moriyasu）

森保一自2018年起執教日本隊，曾帶領日本征戰2022世盃，分組賽戰勝德國及西班牙，不過互射12碼不敵克羅也亞出局，未能突破16強出局宿命。2022年曾當選亞洲足協年度最佳男足主教練。

日本教練森保一。（Getty Images）

2026日本世界盃 - 32強

門將：

1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）

後衛：

3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）

21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）

22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）

中場：

10 堂安律（Ritsu Dōan）

11前田大然（Daizen Maeda）

13 中村敬斗（Keito Nakamura）

14 伊東純也（Junya Itō）

15 鎌田大地（Daichi Kamada）

24 佐野海舟（Kaishū Sano）

前鋒：

18 上田綺世（Ayase Ueda）

出線形勢：

F組是分組賽階段戲碼較好的一組，日本將面對荷蘭、突尼西亞和瑞典。以日本現行實力，只要正常發揮，即使無法排小組首名，要以最佳小組第3名出線，相信難度不大。

日本F組分組賽賽程（香港時間）