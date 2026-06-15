日本世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

撰文：威廉神
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世界盃2026｜日本足球隊第8次晉級世界盃決賽周，以往最佳成績是2002、2010、2018及2022年晉級16強。現時日本世界排名第18，日本在2026年世界盃被編進F組，同組對手包括荷蘭、瑞典及突尼西亞。本文將介紹日本外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。

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日本隊即將第8次出戰世界盃決賽周。（Getty Images）

現時世界排名：第18（截至4月）

世界盃外圍賽表現：

日本在世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽以7勝2和1負排C組榜首，直接出線世界盃決賽周。

日本近況：

擁有多名外流歐洲賽國腳的日本，在3月底的國際友賽中面對蘇格蘭和英格蘭，同樣以1：0獲勝。

日本於3月底的國際友賽以1：0擊敗蘇格蘭。（Getty Images）

世界盃最佳成績：16強

日本自1998年首次亮相世界盃決賽周以來，最佳成績均是16強止步，包括2002年與韓國合辦一屆，他們於16強以0：1不敵土耳其。

2022世界盃，日本於16強面對克羅地亞，互射12碼落敗。（Getty Images）

球隊主教練：森保一（Hajime Moriyasu）

森保一自2018年起執教日本隊，曾帶領日本征戰2022世盃，分組賽戰勝德國及西班牙，不過互射12碼不敵克羅也亞出局，未能突破16強出局宿命。2022年曾當選亞洲足協年度最佳男足主教練。

日本教練森保一。（Getty Images）

2026日本世界盃26人大軍陣容名單

門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
12 大迫敬介（Keisuke Ōsako）
23 早川友基（Tomoki Hayakawa）

後衛：
2 菅原由勢（Yukinari Sugawara）
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
4 板倉滉（Kō Itakura）
5 長友佑都（Yūto Nagatomo）
16 渡邊剛（Tsuyoshi Watanabe）
20 瀨古步夢（Ayumu Seko）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）
25 鈴木淳之介（Junnosuke Suzuki）

中場：
6 遠藤航（Wataru Endo）
7 田中碧（Ao Tanaka）
8 久保建英（Takefusa Kubo）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）

前鋒：
9 後藤啓介（Keisuke Gotō）
11前田大然（Daizen Maeda）
17 鈴木唯人（Yuito Suzuki）
18 上田綺世（Ayase Ueda）
19 小川航基（Kōki Ogawa）
26 鹽貝健人（Kento Shiogai）

出線形勢：

F組是分組賽階段戲碼較好的一組，日本將面對荷蘭、突尼西亞和瑞典。以日本現行實力，只要正常發揮，即使無法排小組首名，要以最佳小組第3名出線，相信難度不大。

日本F組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026日本F組分組賽賽程（香港時間）

日期

時間

對賽

2026年6月15日（一）

凌晨4:00

荷蘭Vs日本

2026年6月21日（日）

中午12:00

突尼西亞Vs日本

2026年6月26日（六）

早上7:00

日本Vs瑞典

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