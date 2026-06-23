英格蘭世界盃2026｜最新直播賽程+國家隊球員名單陣容+足球排名
世界盃2026｜英格蘭足球隊第15次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為1966年奪得冠軍。英格蘭現時世界排名第4位，今屆被編入L組，同組對手包括埃克羅地亞及、加納及巴拿馬。本文將會介紹英格蘭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
英格蘭現時世界排名：第4（截至4月）
英格蘭世界盃外圍賽表現：
英格蘭於歐洲區外圍賽J組8戰全勝，以首名姿態直接晉級決賽周。
英格蘭近況：
英格蘭於3月底的國際友賽中，以1：1賽和烏拉圭，以及以0：1不敵日本。
英格蘭世界盃最佳成績：冠軍
英格蘭於1966年奪得冠軍。當屆決賽，英格蘭於法定時間與西德賽和2：2，加時出現世界盃史上其中一個最具爭議的入球，英軍前鋒靴斯的攻門中楣彈地，難以判斷是否完全入白界之內，當時的瑞士籍球證Gottfried Dienst判入球有效。靴斯之後再度建功，助英格蘭以4：2贏西德捧盃。
英格蘭主教練：杜慈（Thomas Tuchel）
英格蘭焦點球星：比寧咸（ Bruyne）
英格蘭世界盃26人名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
13 甸恩軒達臣（Dean Henderson）
23 查福特（James Trafford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
12 利夫拿文度（Tino Livramento）
15 丹般恩（Dan Burn）
24 列斯占士（Reece James）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
26 昆沙（Jarell Quansah）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
14 佐敦軒達臣（Jordan Henderson）
16 明奈（Kobbie Mainoo）
17 摩根羅渣士（Morgan Rogers）
前鋒：
7 布卡約沙卡（Bukayo Saka）
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
19 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）
20 馬度基（Noni Madueke）
21 伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）
22 艾雲東尼（Ivan Toney）
英格蘭出線形勢：
英格蘭今屆實力相對完整，與克羅地亞、加納和巴拿馬位處L組，相信出線難度不大。
英格蘭L組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月18日（四）
凌晨4:00
英格蘭4:2克羅地亞
2026年6月24日（三）
凌晨4:00
英格蘭Vs加納
2026年6月28日（日）
凌晨5:00
巴拿馬Vs英格蘭
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