英冠升班附加賽決賽｜侯城補時絕殺米杜士堡　時隔9季重返英超

英冠升班附加賽總決賽周六在溫布萊球場舉行，侯城憑奧利華麥貝尼於95分鐘射入絕殺入球，助侯城以1：0擊敗米杜士堡，闊別頂級聯賽9年後，重返英超角逐。



雙方戰情一直膠着，奧利華麥貝尼在補時5分鐘，乘隊友平川優從左路傳中，米杜士堡門將索爾布林將球擋向自己時近門射入空門。

奧利華麥貝尼射入絕殺入球後脫去球衣慶祝。（Getty Images）

侯城一年前僅憑得失球差倖免降落英甲，不過今季一直守於前列位置，以第六名躋身升班附加賽，並且是史上僅有第6隊以第6名資態贏得升班資格的球隊，對上一支以第6名升班的球隊是2009/10年升班的黑池。侯城今次是第三次征戰升班附加賽決賽，延續長勝紀錄，是第三度通過附加賽升班。

相反，落敗的米杜士堡本來已失去亮相附加賽決賽機會，他們在準決賽不敵修咸頓，但修咸頓因被揭發偷窺3球會操練而被逐出賽事，米杜士堡獲補上參賽資格。侯城賽前早已表明，假如落敗就會通過法律途徑挑戰米堡的參賽資格，侯城認為他們理應無需作賽直升英超。米杜士堡則延續其於溫布萊附加賽6次不勝紀錄。

米杜士堡未能打破宿命，連續6次於溫布萊的升班附加賽敗陣。（Getty Images）

侯城與米杜士堡在2015/16年度球季一同升上英超，但一個球季後又一同降班，此後兩隊已在英冠聯賽征戰九年。這次升班附加賽決賽被譽為全球最富有的單場足球賽事，因為獲勝球隊可獲得至少超2.7億美元的未來收入。