歐聯全攻略｜終極一戰　阿仙奴決賽「細」抗巴黎聖日耳門

今個球季來到尾聲，歐聯終極一戰將由應屆英超冠軍阿仙奴，在匈牙利的布達佩斯挑戰衛冕的巴黎聖日耳門（PSG）；兩軍實力相若，狀態皆勇，今仗可謂「細」鈞力敵。

（球賽編號：FB0278，5月31日 00:00開賽，Now 638台直播）



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阿仙奴提前一輪捧走英超錦標，一嘗22年的夙願，而且在尾輪可以收起主力，養精蓄銳應付這場決賽；「兵工廠」未嘗摘下「大耳盃」，上次入決賽則是2006年， 當時以1：2不敵由朗拿甸奴領軍的巴塞隆拿。

阿仙奴剛奪得英超冠軍，士氣正盛，將乘勢爭取首個歐聯錦標。（Getty Images）

阿仙奴在今屆歐聯抽得好籤，晉級之路先後淘汰了利華古遜、士砵亭及馬德里體育會，6戰3勝3和，總入球悉數少於3球；事實上，今屆「兵工廠」以防守著稱，歐聯攻入29球而只失6球，防線可說是固若金湯。

基華拉斯基利亞今季表現突出，於歐聯已貢獻了10入球及6助攻。（Getty Images）

PSG卻是今屆歐聯入球最多的隊伍，共入了44球；其中奧士文尼迪比利、「字母哥」基華拉斯基利亞及迪亞斯杜伊組成「前線三叉戟」走位靈活，速度技術兼備，尤其「字母哥」今季表現突出，已貢獻了10入球及6助攻。

PSG上季決賽大炒國際米蘭5球奪標，是近年決賽少見的大手交易。（Getty Images）

雙方歷來歐聯5次交手，PSG贏2次、阿仙奴勝1次，其餘2次打和，實力旗鼓相當；要留意的是，除了PSG上屆大炒國際米蘭5：0外，之前6場決賽，總入球都不多於3球。今仗勝負難料，不如捧「入球細」更穩陣。

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