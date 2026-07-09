世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜7.10法國對摩洛哥爭入4強

世界盃2026免費直播賽程｜Viu TV免費直播25場世界盃比賽。賽事已進入淘汰賽階段，下場免費直播賽事是7月10日凌晨4時的8強戰，法國與摩洛哥爭晉級。



世界盃2026 ViuTV免費直播賽程

ViuTV免費直播淘汰賽賽程 7月10日（六） 凌晨4時 【8強】法國Vs摩洛哥 7月12日（五） 上午5時 【8強】挪威Vs英格蘭 7月15日（三） 凌晨3時 【4強】 7月16日（四） 凌晨3時 【4強】 7月19日（日） 上午5時 【季軍戰】 7月20日（一） 凌晨3時 【決賽】

截至香港時間7月7日 10:05。（01美術製圖）

世界盃2026 ViuTV免費直播賽程（16強賽果）

ViuTV免費直播16強賽程 7月5日（日） 凌晨1時 【16強】加拿大0：3摩洛哥（勝） 7月6日（一） 凌晨4時 【16強】巴西1：2挪威（勝）

世界盃2026 ViuTV免費直播賽程（32強賽果）

ViuTV免費直播32強賽程 7月4日（六） 凌晨2時 【32強】澳洲1(2)：(4)埃及（12碼勝）

世界盃2026 ViuTV免費直播賽程（第三輪賽果）

ViuTV免費直播第三輪分組賽賽程 6月25日（四） 上午9時 【A組】（勝）南非1：0韓國 6月26日（五） 上午10時 【D組】（勝）土耳其3：2美國 6月27日（六） 上午11時 【G組】新西蘭1：5比利時（勝）

世界盃2026 ViuTV免費直播賽程（第二輪賽果）

ViuTV免費直播第二輪分組賽賽程 6月19日（五） 上午9時 【A組】（勝）墨西哥1：0韓國 6月20日（六） 凌晨3時 【D組】（勝）美國2：0澳洲 6月21日（日） 中午12時 【F組】突尼西亞0：4日本（勝） 6月22日（一） 上午9時 【G組】新西蘭1：3埃及（勝） 6月23日（二） 上午8時 【I組】（勝）挪威3：2塞內加爾 6月23日（二） 上午11時 【J組】約旦1：2阿爾及利亞（勝） 6月24日（三） 上午7時 【L組】巴拿馬0：1克羅地亞（勝） 6月24日（三） 上午10時 【K組】哥倫比亞1：0剛果民主共和國（勝）

世界盃2026 ViuTV免費直播賽程（第一輪賽果）

ViuTV免費直播第一輪分組賽賽程 6月12日（五） 凌晨3時 【A組】（勝）墨西哥2：0南非 6月13日（六） 凌晨3時 【B組】加拿大1：1波斯尼亞 6月13日（六） 上午9時 【D組】（勝）美國4：1巴拉圭 6月17日（三） 凌晨3時 【I組】（勝）法國3：1對塞內加爾 6月18日（四） 上午10時 【K組】（勝）哥倫比亞3：1烏茲別克

ViuTV公布25場免費直播：

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睇足104場需要付費

普羅大眾可以經ViuTV免費收看25場世界盃賽事，如果「波癮」不深，其實不用另外付費。如果你是資深球迷，渴望追蹤大部分以至全部世界盃比賽，則要購買NowTV的世界盃通行證。

今屆美加墨世界盃在香港時間6月12日凌晨開賽，由主辦國之一的墨西哥對南非揭開序幕，今屆共48隊球隊參賽，共104場賽事，賽期超過一個月。Now TV與ViuTV今日公布取得播映權，Now TV將全數直播所有104場賽事，並提供4K直播。同一集團的免費電視台ViuTV將直播其中25場賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。