世界盃2026．歷屆回顧｜2018年麥巴比領法國再奪冠　迪甘斯譜傳奇

回顧2018年世界盃，這是第21屆世界盃。賽事首度在俄羅斯舉行，皇馬中場莫迪歷（Luka Modrić）領克羅地亞一路過關，戰至決賽遇上旭日初升的法國，首戰決賽周的麥巴比決賽攻入一球助法國贏4：2，而1998年以隊長身份帶領法國首奪世界盃的迪甘斯，今次以主帥身份率隊再度奪冠，成為一時佳話。



年僅19的麥巴比初戰世界盃已成為法國奪冠的功臣。（Getty Images）

1998年以隊長身份帶領法國首奪世界盃的迪甘斯，今次以主帥身份率隊再度奪冠。（Getty Images）

麥巴比——超級新星的誕生 迪甘斯領法國再奪冠

法國在分組賽2勝1和，首名晉級，16強硬撼阿根廷上演一場入球騷，麥巴比下半場梅開二度下贏4：3；8強對烏拉圭由華拉尼和基沙文各入一球，順利贏2：0晉級。法國在4強遇上「黃金一代」的比利時，守將烏姆迪迪的入球一箭定江山。決賽重遇1998年的準決賽對手克羅地亞，光芒四射的基沙文率法國上半場領先2：1，下半場普巴和麥巴比各入一球，終以4：2勝出。

麥巴比繼巴西球王比利後，成為歷來第二位在世界盃決賽入球的20歲以下球員，他在決賽周攻入4球，大熱當選賽事最佳年輕球員。而主帥迪甘斯亦繼薩加奴及碧根鮑華後，當上先後以球員及教練身份捧起世界盃的歷來第三人。

點擊重溫法國封王之路：

1998年世界盃16強法國對阿根廷精華片段

1998年世界盃8法國對烏拉圭精華片段

1998年世界盃4強法國對比利時精華片段

1998年世界盃決賽法國對克羅地亞精華片段

阿根廷16強負法國出局，美斯當時或以為世界盃冠軍夢已碎。（Getty Images）

美斯與阿根廷的遺憾 衛冕冠軍德國分組賽爆冷出局

2014年冠軍得主德國，4年後嚴重失準，分組賽包尾出局，衛冕失敗；而上屆決賽飲恨的阿根廷，續由美斯領軍下捲土重來，這屆的阿根廷有美斯、阿古路、迪馬利亞、希古恩、馬斯查蘭奴等，陣容星光熠熠，但16強遇上大勇的法國，麥巴比的驚人演出，美斯縱與阿古路連線補時取得入球，卻為時已晚3：4出局。

德國分組賽出局的震撼，美斯與阿根廷的遺憾，法國的銳不可當，比利時「黃金一代」與冠軍再次擦身而過，這屆令人難忘的還有修夫基首次帶領英格蘭踢大賽便晉身4強，但季軍戰繼分組賽後再次被比利時擊倒獲殿軍，哈利卡利以6個入球成為神射手。

克羅地亞一路勇闖決賽。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜2018年世界盃獲獎名單

冠軍：法國

亞軍：克羅地亞

季軍：比利時

殿軍：英格蘭

神射手：哈利卡尼 Harry Kane（6球）



比利時「黃金一代」迪布尼、夏薩特、高柏尼只帶來第三名。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜2018年世界盃小資料

主辦國：俄羅斯

參賽隊伍：32隊

比賽場數：64場

比賽日子：32日

球場數目：12個

總入球：169球（場均2.64球）

