體壇札記｜2010世盃法國球員罷操始末　杜明尼治星座點兵真相曝光

今年5月Netflix推出了《藍色巴士：法國足球隊罷練事件簿》（The Bus: A French Football Mutiny，下稱《藍色巴士》），揭開2010南非世界盃時法國隊罷操一事，時任主帥杜明尼治（Raymond Domenech）及隊長艾拉（Patrice Evra）深情剖白，雙方澄清了一些傳聞，交代了事件的來龍去脈，然而杜帥卻批評紀錄片斷章取義，把他塑造成大壞蛋。一個多小時的紀錄片確實難以完整地呈現事件全貌，例如杜明尼治真的憑星座挑選球員及排兵遣將嗎？



Netflix推出影片《藍色巴士：法國足球隊罷練事件簿》（The Bus: A French Football Mutiny），揭開2010南非世界盃時法國隊罷操一事。（網上圖片）

首先說明一下法國罷操事件。當時法國挾着上屆亞軍的名銜出戰，雖然球王施丹已退役，但傳奇射手亨利仍在陣，「新施丹」哥古夫、列貝利等球星已冒起，加上擁有安歷卡、艾拉及加拿斯等好手，獲視為奪標熱門。

體壇札記合集｜運動場上的世界史：透視政經人文，讀懂時代脈搏

2010年世盃的法國隊，是當時的上屆亞軍，也是奪標熱門之一。（Getty Images）

然而身處A組的法國，出師不利只能以0：0賽和烏拉圭，陣中籠罩不好的氣氛，次仗他們更以0：2不敵墨西哥，當中前鋒安歷卡半場便遭換走；事後，法國《隊報》頭版大爆國家隊內訌，半場安歷卡向杜明尼治爆粗：「Va te faire enculer, sale fils de pute！」中文語境大約是「滾吧，你這個骯髒的婊子養的！」

2010年世盃第二仗時，前鋒安歷卡半場被換走，最終法國以0：2不敵墨西哥，賽後法國隊爆發內訌。（Getty Images）

法國舉國震驚，體育部長都要立即前赴南非介入，法國足總則將安歷卡踢出球隊，並安排他返國。艾拉為首的球員對此非常不滿，於是在之後的訓練提出罷操。杜明尼治在第3場對南非收起了罷操事件的領頭人艾拉，但軍心渙散下，法國以1：2負於東道主，小組3戰得1分，包尾出局。

杜明尼治在2010世盃第3場對南非時，收起了罷操事件的領頭人艾拉，而法國已軍心渙散。（Getty Images）

在《藍色巴士》裏，艾拉說自己當時就坐在安歷卡旁，後者沒有爆出那句髒話；杜明尼治亦很明確地說：「他沒有那樣說，只是說『Tue n'as qu'à la faire, ton équipe de merde. Moi, je reste là』。」意思是「管好你自己的狗屎隊伍，你自己一個人玩去吧！」這句話當然也不尊重，但沒有《隊報》那一句般下流。

最後一仗縱使最後換人亨利力挽狂瀾，法國仍難逃分組賽出局的命運。（Getty Images）

不過，《藍色巴士》紀錄片令杜明尼治不滿的是，當中披露了其私人日記上對一些球員的「看法」，例如嘲諷亨利是「平庸而又極度以自我為中心的獅子座」、安歷卡是「徹頭徹尾的白痴」、形容哥古夫「起初只是有些輕度自閉和不合群，沒想到後來徹底成了一個白痴」，至於艾拉，他則說：「（他）最應該做的事情就是閉嘴。」

《藍色巴士》紀錄片披露杜明尼治私人日記中，嘲諷亨利是「平庸而又極度以自我為中心的獅子座」。（Getty Images）

紀錄片推出後，杜明尼治猛烈炮轟，認為Netflix攝製方斷章取義，他那些帶情緒的語句，各有背景，但導演卻只抽取了片言隻語。Netflix卻表明有法律文件證明該私人日記獲得杜明尼治授權，而且一字一句都出自杜明尼治手筆。

《藍色巴士》紀錄片披露杜明尼治私人日記中，形容當年有「新施丹」之稱的哥古夫「起初只是有些輕度自閉和不合群，後來徹底成了一個白痴」。（Getty Images）

在《藍色巴士》裏，杜明尼治被塑造為與球員、職員、傳媒等全世界為敵的主帥，其中最被爭議的，當然是其信奉占星學，甚至以此為管理球隊的基礎；片中亦有記載了他對天蠍座的「恐懼」，之前他亦說過：「當我的防線裏有一個天蠍座球員時，我總覺得我的槍膛裏隨時有一顆子彈。因為天蠍座遲早會把事情搞砸，他們生來就是為了毀滅。」據說，前阿仙奴名將皮利斯（Robert Pirès）便因為是天蠍座，所以2006世盃未獲杜明尼治徵召。

一直有傳聞指，前阿仙奴名將皮利斯（左）因為是天蠍座，所以2006世盃未獲杜明尼治徵召。（Getty Images）

杜明尼治一直被戲謔為「星座小王子」，但《藍色巴士》其實無法證明他是基於星座去挑選球員，最接近的就只有嘲諷亨利以自我為中心的獅子座那一句。根據2016年他接受《衛報》訪問，「我是一個充滿好奇心的人，我一直對任何有助於理解人類行為方式的事物都感興趣；我研究過各種溝通技巧、人際溝通分析等，還研究過占星術和筆跡學」。

杜明尼治一直被戲謔為「星座小王子」，但他曾在訪問中表示，自己只是一個充滿好奇心的人，對任何有助於理解人類行為方式的事物都感興趣。（Getty Images）

杜明尼治解釋是通過占星學去了解球員，「你不能用同樣的方式管理不同的人，所以你必須努力找出最佳的處理方法」；他又表明：「我從未用它（星座）來挑選法國隊的球員；從來沒有。」

現年已74歲的杜明尼治，近年仍偶而會在公開場合露面。（Getty Images）

因此皮利斯當年未入選，杜明尼治的理由不是他屬天蠍座，而是因為其年逾三十，表現下滑；另一個側面證據是，11月10日出生屬天蠍座的雷維利尼（Anthony Réveillère），也有入選2010年的大軍之中。

2010世盃法國隊爆發內訌，球員一度罷操。（Getty Images）

那麼，杜明尼治在2016年的訪問是否說謊呢？綜觀其人物性格，可能性較低，畢竟他從來都知道自己「乞人憎」，但同時也不太介意別人的評價，譬如他曾調侃：「我肯定不是法國人民頭號公敵，最多只是第2名，薩爾科齊（前法國總統）才是。」他在《藍色巴士》裏確認了安歷卡沒說過《隊報》標題的髒話，事後他亦沒否認私人日記點評球星們的用語。

杜明尼治從來都知道自己「乞人憎」，也不太介意別人的評價，但他不滿Netflix影片最終淪為充滿仇恨的垃圾。（Getty Images）

「這本該是一部帶有治癒性質的作品，最終卻淪為充滿仇恨的垃圾；我感到深受傷害且被背叛。」大抵現年74歲的杜明尼治，本身希望藉着《藍色巴士》達成大和解，可是他認知的真相，與球員角度的真相，以及Netflix呈現的真相，都不太一樣。