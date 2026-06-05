世界盃2026．歷屆回顧｜1938年意大利衛冕　傳奇隊長米亞沙捧盃

回顧1938年世界盃，這是第3屆世界盃，由法國主辦，但法國無法靠地利優勢封王，贏得冠軍的是衛冕的意大利，他們在決賽以4：2擊敗匈牙利。



意大利在決賽以4：2擊敗匈牙利奪冠。（Getty Images）

第3屆世界盃在法國舉行，原定有16支參賽隊伍，但奧地利在獲得資格後，與德國合併，故退賽，只餘15隊踢淘汰賽。今場首次有球隊來自亞洲，就是荷屬東印度（Dutch East Indies），即今日印尼的前身。

意大利隊長米亞沙帶領球隊再次贏得世界盃。（Getty Images）

就像上屆，歐洲國家在歐洲主辦的世界盃表現較佳，衛冕的意大利雖然首圈對挪威贏得險，但之後輕取主辦國法國3：1，4強以2：1力克巴西，與匈牙利會師決賽，最後意大利贏4：2，兩奪世界盃冠軍，由傳奇隊長米亞沙（Giuseppe Meazza）捧起獎盃。

意大利慶祝衛冕世界盃。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1938年世界盃獲獎名單

冠軍：意大利

亞軍：匈牙利

季軍：巴西

殿軍：瑞典

神射手：李安尼達斯 Leônidas（7球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1938年世界盃小資料

主辦國：法國

參賽隊伍：15隊

比賽數目：18場

比賽日子：16日

球場數目：10個

總入球：84球（場均4.67球）

