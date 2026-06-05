世界盃2026．歷屆回顧｜1950年巴西葬送大好形勢　烏拉圭再度封王

回顧1950年世界盃，這是第4屆世界盃，也是二次大戰後的首屆世界盃，由巴西主辦。南美球隊發揮較佳，包辦冠、亞軍，烏拉圭贏得國家史上第2次錦標，而巴西就得亞軍。



烏拉圭力壓巴西，贏得國家史上第2次世界盃冠軍。（Getty Images）

這是二次大戰後首屆世界盃，氣氛淡靜，多個國家退賽，就算在抽籤之後，都有印度及法國退出，最後只得13隊爭冠軍。這屆世界盃沒有淘汰賽，採用兩階段的分組賽，4支小組首名晉級次階段，分別是烏拉圭、巴西、瑞典及西班牙。

1950年世界盃主辦國巴西。（Getty Images）

在第2階段分組賽，主辦國巴西盡顯霸氣，首兩仗大炒瑞典及西班牙，最後一場對烏拉圭只要和波便可奪冠。然而，戲劇性的事發生，在最後一輪分組賽，巴西對烏拉圭首先取得入球領先，但烏拉圭最後連入兩球，擊敗巴西。結果，烏拉圭以2勝1和的成績得冠軍，巴西則以2勝1負得亞軍。

1950年世界盃首圈分組賽，巴西對南斯拉夫。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1950年世界盃獲獎名單

冠軍：烏拉圭

亞軍：巴西

季軍：瑞典

殿軍：西班牙

神射手：阿迪米亞 Ademir（8球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1950年世界盃小資料

主辦國：巴西

參賽隊伍：13隊

比賽數目：22場

比賽日子：23日

球場數目：6個

總入球：88球（場均4球）

