世界盃2026．歷屆回顧｜1954年西德演「伯恩奇蹟」挫無敵匈牙利

回顧1954年世界盃，這是第5屆世界盃，最為人所知的是決賽的「伯恩奇蹟」（Wunder von Bern，英文The Miracle of Bern），西德面對如日中天的匈牙利，在先落後兩球之下，以3：2反勝對手捧盃。



匈牙利有傳奇球星普斯卡斯領軍。（Getty Images）

這屆世界盃有16支參賽隊伍，衛冕的烏拉圭及東道主瑞士自動獲得決賽周資格，其餘14個席位中，有11隊來自歐洲，兩隊來自美洲，還有一隊來自亞洲；亞洲代表是韓國，分組賽全敗出局。16支球隊分4組，匈牙利在分組賽以8：3大炒西德，首名晉級，西德則以次名晉級8強。

匈牙利的高施斯（中）是該屆神射手。

在8強，那支有普斯卡斯及高施斯的無敵匈牙利先挫巴西，再勝上屆冠軍烏拉圭，打入決賽，面對淘汰南斯拉夫及奧地利的西德。由於分組賽的賽果，外界看好匈牙利奪冠，而匈牙利在6分鐘及8分鐘建功，很快就拉開至2：0。不過，這場在瑞士伯恩舉行的決賽，西德之後就上演著名的「伯恩奇蹟」，他們連入3球，以3：2反勝匈牙利捧盃。

西德的Max Morlock（左）為球隊追成1：2。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1954年世界盃獲獎名單

冠軍：西德

亞軍：匈牙利

季軍：奧地利

殿軍：烏拉圭

神射手：高施斯 Sándor Kocsis（11球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1954年世界盃小資料

主辦國：瑞士

參賽隊伍：16隊

比賽數目：26場

比賽日子：19日

球場數目：6個

總入球：140球（場均5.38球）



時任國際足協主席雷米發言並頒獎，恭賀西德奪冠。（Getty Images）