世界盃2026．歷屆回顧｜1958年球王比利橫空出世　森巴軍團首奪魁

回顧1958年世界盃，這是第6屆世界盃，有「足球王國」之稱的巴西，有一名17歲的新星橫空出世，他就是日後人稱「球王」的比利（Pele）。巴西亦在比利帶領下以5：2擊敗主辦國瑞典，奪得巴西史上首座世界盃冠軍，亦是首隊能跨洲份奪標的球隊。



巴西贏得1958年世界盃冠軍。（Getty Images）

由這屆世界盃起，球壇進入比利的時代，當年比利只有17歲，在這屆世界盃刷新多項當時的紀錄，例如最年輕踢世界盃的球員、最年輕在世界盃帽子戲法球員、最年輕踢世界盃決賽的球員。17歲的比利在8強射入全場唯一入球，助巴西淘汰威爾斯，其後4強對法國，他帽子戲法，助巴西以5：2勝出入決賽。在決賽對瑞典，比利攻入兩球，領球隊以5：2勝出，奪得巴西史上首座世界盃冠軍。

巴西球員比利決賽前與主辦國元首瑞典國王握手。（Getty Images）

除了比利之外，今屆世界盃還有一位殿堂級人物，就是法國前鋒方亭，雖然法國只得季軍，但他在當屆賽事攻入13球，成為神射手，而比利也是只入6球。至今，方亭仍然是單屆世界盃入球最多的紀錄保持者。

比利在準決賽中對法國入球。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1958年世界盃獲獎名單

冠軍：巴西

亞軍：瑞典

季軍：法國

殿軍：西德

神射手：方亭 Just Fontaine（13球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1958年世界盃小資料

主辦國：瑞典

參賽隊伍：16隊

比賽數目：35場

比賽日子：22日

球場數目：12個

總入球：126球（場均3.6球）

