世界盃2026．歷屆回顧｜1962年比利受傷退賽 加連查領巴西衛冕
撰文：顏銘輝 陳智深
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回顧1962年世界盃，這是第7屆世界盃，力爭衛冕的巴西今屆傷兵問題嚴重，「球王」比利（Pele）未完成分組賽已被踢傷無法繼上陣，幸好另一球星「小鳥」加連查（Garrincha）挺身而出，帶領巴西再次殺入決賽，以3：1贏捷克斯洛伐克封王，成功衛冕。
擁有比利的巴西被為熱門，首場分組賽對墨西哥，比利建功，帶球隊以2：0取勝，但第2場分組賽對捷克斯洛伐克時，比利受傷，提早退出今屆賽事。雖然巴西失去了比利，但最後一場以2：1擊敗西班牙，以小組首名打入8強。
失去比利，造就另一名森巴巨星閃耀，他就是「小鳥」加連查。加連查在8強對英格蘭梅開二度，領巴西勝3：1，其後在4強對東道主智利，他再入兩球，率巴西以4：2打入決賽。巴西在決賽以3：1贏捷克斯洛伐克封王，成功衛冕。
世界盃2026．歷屆回顧｜1962年世界盃獲獎名單
冠軍：巴西
亞軍：捷克斯洛伐克
季軍：智利
殿軍：南斯拉夫
世界盃2026．歷屆回顧｜1962年世界盃小資料
主辦國：智利
參賽隊伍：16隊
比賽數目：32場
比賽日子：19日
球場數目：4個
總入球：89球（場均2.78球）