世界盃2026．歷屆回顧｜1962年比利受傷退賽　加連查領巴西衛冕

回顧1962年世界盃，這是第7屆世界盃，力爭衛冕的巴西今屆傷兵問題嚴重，「球王」比利（Pele）未完成分組賽已被踢傷無法繼上陣，幸好另一球星「小鳥」加連查（Garrincha）挺身而出，帶領巴西再次殺入決賽，以3：1贏捷克斯洛伐克封王，成功衛冕。



巴西贏得1962年世界盃冠軍，第2次捧盃。（Getty Images）

擁有比利的巴西被為熱門，首場分組賽對墨西哥，比利建功，帶球隊以2：0取勝，但第2場分組賽對捷克斯洛伐克時，比利受傷，提早退出今屆賽事。雖然巴西失去了比利，但最後一場以2：1擊敗西班牙，以小組首名打入8強。

比利今屆只踢了兩場比賽便受傷，之後只能文裝一度在場邊觀戰。（Getty Images）

失去比利，造就另一名森巴巨星閃耀，他就是「小鳥」加連查。加連查在8強對英格蘭梅開二度，領巴西勝3：1，其後在4強對東道主智利，他再入兩球，率巴西以4：2打入決賽。巴西在決賽以3：1贏捷克斯洛伐克封王，成功衛冕。

雖然比利（右）今屆只踢了兩傷比賽便傷出，但有隊友加連查（左）挺身而出助巴西奪冠。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1962年世界盃獲獎名單

冠軍：巴西

亞軍：捷克斯洛伐克

季軍：智利

殿軍：南斯拉夫



世界盃2026．歷屆回顧｜1962年世界盃小資料

主辦國：智利

參賽隊伍：16隊

比賽數目：32場

比賽日子：19日

球場數目：4個

總入球：89球（場均2.78球）

