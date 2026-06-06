世界盃2026．歷屆回顧｜1966年英格蘭奪冠　靴斯「鬼球」入了？

回顧1966年世界盃，這是第8屆世界盃，再爭衛冕的巴西今屆大熱倒灶首圈止步，主辦國英格蘭向來以現代足球發源地自居，今次終在天時地利人和加上運氣配合下，首度奪標，足球第一次「回家」。



靴斯這個入球，成為世界盃史上一大謎團。（Getty Images）

靴斯這個入球，成為世界盃史上一大謎團。（視覺中國）

這屆世界盃的熱門自然是巴西，他們擁有比利及加連查，但這支衛冕球隊竟於分組賽出局，令人大跌眼鏡。東道主英格蘭在藍西爵士帶領下防守穩健，分組賽3戰不失球，以首名入8強。

當屆世界盃分組賽抽籤現場。（Getty Images）

英格蘭本土奪冠，是迄今唯一一之捧起世界盃。（Getty Images）

英格蘭在本土贏得世界盃冠軍。（Getty Images）

英格蘭1966年奪冠功臣靴斯，日前仍然有公開路面，為世界盃活動宣傳。（Getty Images）

在8強，英格蘭靠靴斯一箭定江山淘汰阿根廷，到4強大戰葡萄牙，靠卜比查爾頓梅開二度，以2：1擊敗有尤西比奧的葡萄牙，打入決賽。英格蘭決賽法定時間與西德賽和2：2，加時出現世界盃史上其中一個最具爭議的入球，英軍前鋒靴斯的攻門中楣彈地，難以判斷是否完成入白界之內，而當時的瑞士籍球證Gottfried Dienst判入球有效。靴斯之後再度建功，助英格蘭以4：2贏西德捧盃。

1966年衛冕巴西大熱倒灶首圈止步：

此外，葡萄牙「黑豹」尤西比奧今屆十分搶鏡，以9球贏得神射手。另外，值得一提的是亞洲代表朝鮮，他們在分組賽和智利，之後爆冷贏意大利1：0殺入8強，但不敵葡萄牙出局。

尤西比奧（深色球衣）這屆入球頻頻，成為神射手。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1966年世界盃獲獎名單

冠軍：英格蘭

亞軍：西德

季軍：葡萄牙

殿軍：蘇聯

神射手：尤西比奧 Eusébio（9球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1966年世界盃小資料

主辦國：英格蘭

參賽隊伍：16隊

比賽數目：32場

比賽日子：20日

球場數目：8個

總入球：89球（場均2.78球）



朝鮮挫意大利打入8強 爆當屆最大冷門：