世界盃2026．歷屆回顧｜1966年英格蘭奪冠 靴斯「鬼球」入了？
撰文：顏銘輝 陳智深
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回顧1966年世界盃，這是第8屆世界盃，再爭衛冕的巴西今屆大熱倒灶首圈止步，主辦國英格蘭向來以現代足球發源地自居，今次終在天時地利人和加上運氣配合下，首度奪標，足球第一次「回家」。
這屆世界盃的熱門自然是巴西，他們擁有比利及加連查，但這支衛冕球隊竟於分組賽出局，令人大跌眼鏡。東道主英格蘭在藍西爵士帶領下防守穩健，分組賽3戰不失球，以首名入8強。
在8強，英格蘭靠靴斯一箭定江山淘汰阿根廷，到4強大戰葡萄牙，靠卜比查爾頓梅開二度，以2：1擊敗有尤西比奧的葡萄牙，打入決賽。英格蘭決賽法定時間與西德賽和2：2，加時出現世界盃史上其中一個最具爭議的入球，英軍前鋒靴斯的攻門中楣彈地，難以判斷是否完成入白界之內，而當時的瑞士籍球證Gottfried Dienst判入球有效。靴斯之後再度建功，助英格蘭以4：2贏西德捧盃。
1966年衛冕巴西大熱倒灶首圈止步：
此外，葡萄牙「黑豹」尤西比奧今屆十分搶鏡，以9球贏得神射手。另外，值得一提的是亞洲代表朝鮮，他們在分組賽和智利，之後爆冷贏意大利1：0殺入8強，但不敵葡萄牙出局。
世界盃2026．歷屆回顧｜1966年世界盃獲獎名單
冠軍：英格蘭
亞軍：西德
季軍：葡萄牙
殿軍：蘇聯
神射手：尤西比奧 Eusébio（9球）
世界盃2026．歷屆回顧｜1966年世界盃小資料
主辦國：英格蘭
參賽隊伍：16隊
比賽數目：32場
比賽日子：20日
球場數目：8個
總入球：89球（場均2.78球）