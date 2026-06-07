世界盃2026．歷屆回顧｜1970年球王比利最後一舞　巴西三奪世界盃

回顧1970年世界盃，這是第9屆世界盃，賽事回到美洲墨西哥上演。巴西經歷上屆慘痛回憶後成功復仇，在分組賽擊敗衛冕的英格蘭後，一直展現霸氣再次殺入決賽，最終以4：1擊敗意大利，第三度捧起雷米金盃，並取得永久保留該獎盃的資格。



巴西分組賽對捷克斯洛伐克，比利射門。（Getty Images）

經過1966年的失利後，巴西在這屆位於美洲舉行的世界盃表現出霸者風範，他們分組賽與上屆冠軍英格蘭同組，以1：0擊敗他們，分組賽3戰全勝以首名晉級。

在淘汰賽，巴西以4：2擊敗秘魯，再以3：1贏烏拉圭入決賽，最終以4：1贏意大利封王。巴西這屆前場擁有比利、李維連奴及渣仙奴等的豪華進攻陣容。

巴西分組賽對英格蘭，英軍門將賓士作出被譽為世盃史上最偉大撲救，擋出比利的攻門。（Getty Images）

巴西渣仙奴（黃衣）大戰意大利隊長范察堤，可一不可再的世紀對決。（Getty Images）

不過，數這屆最經典的一場比賽，應該是4強意大利對西德。意大利在8分鐘開紀錄，以一球優勢帶到接近完場，但西德在完場前入波追成1：1。比賽進入加時，雙方入球梅花間竹，最終意大利贏4：3入決賽。也許這場4強體力消耗過度，意大利在決賽對巴西大敗。

1970年世界盃，巴西決賽大勝意大利奪冠。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1970年世界盃獲獎名單

冠軍：巴西

亞軍：意大利

季軍：西德

殿軍：烏拉圭

神射手：梅拿 Gerd Müller（10球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1970年世界盃小資料

主辦國：墨西哥

參賽隊伍：16隊

比賽數目：32場

比賽日子：22日

球場數目：5個

總入球：95球（場均2.97球）



巴西三奪雷米金盃，球王比利珍而重之。（Getty Images）