世盃全城起動｜揭幕戰　撐墨西哥迎南非旗開得勝

2026世界盃破天荒由美國、墨西哥及加拿大3個北美國家攜手舉辦，揭幕戰由其中一個主辦國墨西哥於A組打頭陣，面對16年來首戰世盃決賽周的南非。過往揭幕戰15場有11次總入球少於3球，今仗墨西哥隨時只會小勝而回。

（球賽編號：FB0001，6月12日 03:00開賽，ViuTV 99直播）



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墨西哥是世界盃的常客，曾連續7屆打入淘汰賽，但在上屆卡塔爾世盃斷纜；不過，他們在1970年及1986年兩次主辦世盃時，都能打入8強。

墨西哥上兩次主辦世界盃都能打入8強，今屆將力爭取得突破成績。（Getty Images）

墨西哥今屆陣容經驗豐富，五朝元老奧祖亞再獲徵召，但這名酷似港星吳鎮宇的40歲門將，看來今屆將退居後備；前線則倚重富咸高大中鋒魯爾占美尼斯攻堅。

南非上次打入決賽周，已是2010年由他們主辦的一屆；今屆陣容以效力國內聯賽的球員為主，只得英超般尼前鋒利尼科士打及葡超唐迪拉中場薛賀爾較有名氣，整體實力一般。

南非以效力國內聯賽的球員為班底，效力般尼的利尼科士打是少數外流球員。（Getty Images）

雙方歷來對壘4次，墨西哥取得2勝1和1負，包括2010世盃雙方踢成1：1。不過，墨西哥有主場之利，實力佔優，近3場友賽亦錄得全勝，今仗有望取得小勝。

南韓續由孫興民領軍，配合李康仁及金玟哉等，實力不俗。（Getty Images）

同日A組另一仗，由南韓對捷克（球賽編號：FB0002，6月12日 10:00開賽，Now 618直播）。上屆壓過烏拉圭及加納晉級16強的南韓，今屆續由孫興民領軍，配合李康仁及金玟哉等，實力媲美歐洲二線球隊，今仗有望擊敗20年來首闖決賽周的捷克。

前鋒柏德列舒希克是捷克首席射手，暫時有26個國際賽入球。（Getty Images）

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