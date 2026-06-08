世盃全城起動｜美國技壓巴拉圭　主勝可期

美國已非足球沙漠，繼1994年後，今年再度主辦世界盃（與墨西哥及加拿大合辦）；過去他們最佳戰績是8強，今屆人強馬壯下，力爭突破，而首仗則先要拿下D組對手巴拉圭。

（球賽編號：FB0004，6月13日 09:00開賽）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50068148

對上9屆世盃，美國打入了8次決賽周，而當中5次躋身淘汰賽，在2002日韓世盃更殺入8強。美國的人腳實力比之前更強，由前熱刺名帥普捷天奴領軍，外流球星有AC米蘭的普斯甸普列斯錫、馬賽的添莫菲韋亞及摩納哥的科拿連巴洛根等，論實力可媲美歐洲二線隊伍。

美國有多名球星外流歐洲球壇，包括效力AC米蘭的普斯甸普列斯錫。（Getty Images）

闊別世盃達16年的巴拉圭，實力今非昔比，往日有捷拉華特、辛達告魯斯等球星壓陣，現在最具名氣的可能是曾效力紐卡素、現於美職亞特蘭大聯落班的32歲中場阿米朗。

巴拉圭實力今非昔比，最具名氣已算前紐卡素中場阿米朗。（Getty Images）

美國近3次面對巴拉圭，悉數取勝，包括去年11月的友賽赢2：1；東道主實力較佳，亦有主場之利，今仗不勝無歸。

加拿大上屆分組賽全敗，今屆由約拿芬大衛等球星領軍下，力爭首度突破分組賽。（Getty Images）

同日另一個主辦國加拿大，則於B組首仗碰上波斯尼亞（球賽編號：FB0003，6月13日 03:00開賽）。加拿大上屆世盃分組賽三戰俱北，今屆捲土重來；美國籍主帥馬殊2024年領軍以來，不敗率達82.75%，包括近7場未嘗敗績，由艾方素戴維斯及約拿芬大衛外流球星率領下，有望擊敗仍倚重40歲老將迪斯高的波斯尼亞，先拔頭籌。

波斯尼亞繼2014年再入決賽周，但仍倚重當年射入了一球的40歲老將迪斯高攻堅。（Getty Images）

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH