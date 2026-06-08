世盃全城起動｜巴西鬥摩洛哥「細」均力敵

足球王國巴西已24年未嘗世界盃冠軍滋味，今屆重返福地美國與墨西哥，能否重溫捧盃好夢？位處C組的「森巴兵團」，首仗對手是上屆殿軍摩洛哥，可謂「細」鈞力敵。

（球賽編號：FB0006，6月14日 06:00開賽）



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巴西曾5奪世界盃，包括1970年在墨西哥及1994年在美國捧盃，但自2002年後，便未曾摘冠；為了重奪世盃，巴西不惜請來意大利名帥安察諾堤領軍，雖然精神支柱尼馬因傷首仗倦勤，但由雲尼斯奧斯、拉芬夏比洛尼及馬菲奧斯根夏等組成的鋒線，攻力依然強勁。。

巴西近5屆最佳成績只是第4，上次奪冠已是2002日韓世界盃。（Getty Images）

不過，巴西近兩屆在分組賽雖然取得4勝1和1負，但要留意的是，這6場的總入球都少於3球；今仗面對擁有夏基美及巴謙戴亞斯等球星壓陣的摩洛哥，最多只能取得「小」勝。

同組則有海地面對蘇格蘭（球賽編號：FB0007，6月14日 09:00開賽）。上次打入決賽周已是1998年的蘇格蘭，擁有麥湯米尼、安德魯羅拔臣等球星，實力不俗，應可輕鬆擊敗52年來再闖世盃的海地。

蘇格蘭擁有麥湯米尼等球星，實力不俗。（Getty Images）

至於B組賽事有卡塔爾對瑞士（球賽編號：FB0005，6月14日 03:00開賽）。卡塔爾上屆憑主辦國身分參賽，但3戰全敗，今次捲土重來，實力未見提升，今仗可博實而不華的瑞士淨勝兩球。

由格列沙加領軍的瑞士，踢法實而不華，是出線大熱。（Getty Images）

另外還有D組賽事澳洲對土耳其（球賽編號：FB0008，6月14日 12:00開賽）。土耳其由前意大利名將蒙迪拿領軍，擁有艾達古拿、查漢奴古及基蘭耶迪斯等好手，實力佔優，加上近兩次對賽全勝，今仗可捧土耳其「客勝」。

土耳其有效力皇馬的艾達古拿等眾多天才球星，是今屆的一路黑馬。（Getty Images）

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