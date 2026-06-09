麥當勞世界盃優惠｜五大球星造勢　耶馬朗拿甸奴跨代聯乘展現球技

世界盃2026將於香港時間6月12日凌晨揭幕，五大傳奇球星包括已退役的碧咸、朗拿甸奴、亨利，以及現役的韓國射手孫興慜和西班牙新星耶馬，一同雲集麥當勞為贊助商的世界盃攻勢助拳。



麥當勞首次雲集五大球星，碧咸、朗拿甸奴、亨利、耶馬和孫興慜在廣告中輪流登場。（公關提供）

世界盃舉行在即，各大贊助商紛紛出招，最新是麥當勞上載宣傳片到Youtube，影片裏雲集碧咸、朗拿甸奴、亨利、孫興慜及耶馬，五大現役和退役球星一同光顧麥當勞，耶馬和朗拿甸奴來一場「跨代聯乘」，一同在麥當勞前踢波，更將足球踢到屋頂的招牌「M」字中央，眼界與球技同樣精準。孫興慜與漢堡神偷共同用餐，以及亨利與滑嘟嘟的互動畫面，亦是影片裏的亮點。

麥當勞推出一套6款限量「傳奇珍藏杯」。（公關提供）

為配合世界盃104場賽事揭幕，麥當勞限量推出一套6款「傳奇珍藏杯」，每款傳奇珍藏杯分別印有五大球星和麥當勞樂園角色滑嘟嘟的漫畫造型，顧客透過麥當勞App或於餐廳選購18件麥樂雞套餐或其他指定超值套餐加$9.5升級「大大啖勁量組合」，即隨機獲贈「傳奇珍藏杯」一隻。

美食方面，除了18件麥樂雞套餐配再度登場的「WOW！醬」及3款期間限定滋味醬，還有多款限時美食，包括全新黃金椰脆新地、黑松露紫菜味Shake Shake粉，以及珍寶裝汽水。麥當勞App由上午11時起亦推出優惠，晚上及凌晨期間更有睇波套餐，詳情可瀏覽麥當勞App。