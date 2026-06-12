法網｜張瑋桓毅然專注雙打創歷史　冀捧大滿貫　為新一代闢新徑

人各有志，即使目標相同，也可選不同路徑。

張瑋桓（Eudice Chong）或許比其他人遲起步，讀畢大學才踏上職業路，習慣了孤身上路，上年毅然專注雙打。奮鬥8年，在「轉字頭」的一年，終走上大滿貫的大舞台，以遞補身份首次參加法國網球公開賽的女雙項目，更連過兩關，成為香港第一人闖入女雙16強。

或許起步比別人慢，張瑋桓隨自己的節奏，朝着大滿貫錦標的目標進發，深信一切都是最好的安排。只要有心，一切皆有可能。



張瑋桓接受《01體育》的線上訪問。

黃澤林今年初踏法國網球公開賽的主賽圈，除了Coleman，還有其他港將在紅土場上奮門，包括女雙的張瑋桓，她夥拍斯洛文尼亞的艾查域（Veronika Erjavec），因莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）臨時退賽，張瑋桓得以遞補參賽，正式展開其夢幻之旅。

張瑋桓上一次參加大滿貫，已經是2023年的澳洲網球公開賽，當時Eudice僅戰單打的資格賽首圈。相隔3年，張瑋桓轉戰雙打，初次登上主賽圈的舞台，原來緊張又刺激，戰畢法網﹑現時在意大利的Eudice憶述：「我們前一晚預計有得打，到翌日早上簽到時都未知道對手是誰....」張瑋桓／艾查域作為頭號替補組合，早上抵達球場再完成熱身，才知道對手誰屬，根本沒有時間了解對手，上場只好做好自己，「當你不知誰是對手，根本無法準備，落場只好全力以赴，享受比賽，對手排名比我們高，或許她們更有負擔，我們心態更放鬆....」

（Farès Chafai / WTA）

較擅長硬地的Eudice，對紅土場信心不大，自摩洛哥贏得首個WTA 250級別雙打錦標，對泥地賽建立不少信心，然後在法網連過兩關，成為香港第一人闖入16強，同時證明自己屬於大滿貫這舞台，「初初有機會打法網，是有點Imposter syndrome，不知道自己是否有能力站於這舞台。在法網連贏兩輪後，我有信心我是屬於這舞台，對我的生涯是一大強心針。」

張瑋桓之前兼顧單打及雙打，一直等待突破的機會。直至2025年年中，她毅然專注雙打，畢竟現今球壇不少出色的亞洲球手，如謝淑薇﹑張帥等好手也在雙打有不錯發展。Eudice自去年9月至今，接連取得佳績，已贏得4個不同的錦標，證明她上年的決定正確。

「本身對專注雙打仍然有點猶豫，決定過後首個比賽差點初段落敗，艱苦晉級後，最後奪冠而回。當初選擇雙打，是因為有更多機會參加大賽，而2026年的成績確實有突破，證明選擇雙打是正確的。」

（Philippe Montigny / FFT）

張瑋桓在2018年讀畢大學才投身職業網球，當時22歲的她或許起步較遲，努力多年，直至今年「轉字頭」，踏入30歲的Eudice終迎來突破，女雙世界排名升上第61位，她深信只要有心，一切皆有可能。

「每個人的生涯也不同，有些球手15歲已轉全職，我22歲才開始生涯，如果我早一點轉職業，或者沒有疫情的話，我的生涯會否不一樣，我不知道，但我對人生每個決賽也不後悔，可能我轉職業時更成熟，對生涯更有幫助。尤其如今愈來愈多女子球手成為母親後繼續生涯，就像莎蓮娜威廉絲最近也復出，其實年齡只是數字，只要慢慢找到屬於自己的節奏，一切都不會遲，每一步也是過程。」

（Farès Chafai / WTA）

8年間的職業生涯，張瑋桓從來都是孤身上路，其他球手有背後團隊協助她處理的交通﹑住宿等事宜，Eudice的背後團隊就是自己，在練習﹑比賽以來也要花心機，她坦言身心難免疲累，合作雙打也可減低其孤單感，「單打比賽有時很寂寞，如今至少有拍檔並肩作戰。」

張瑋桓在法網的紅土場創下歷史，同時改寫自己的網球生涯，在雙打球壇奠定一席位，Eudice在草地賽季再轉拍檔，與俄羅斯球手合作，她相信出戰溫布頓機會甚高。Eudice在法網打入16強，使她相信自己有能力向更高的目標進發，「經過今次法網後，我相信有能力在大滿貫可以走得更遠，大滿貫不再是遙不可及，如今先參加不同的大滿貫，希望有朝一日捧走大滿貫。」

今年的法網共有3名港將亮相，即使三人戰不同項目，在各自隔空支持。張瑋桓希望在雙打繼續努力，讓更多人認識雙打，同時為下一代開闢新徑。「或許港人更注意單打，我想讓大家知道，其實雙打也可打出好成績，始終香港沒有人做到，雙打也是很好的生涯，再啟發香港下一代，網球路不止得一條，希望可以做到下一代的榜樣。」