世界盃2026歷屆回顧｜2022年美斯領阿根廷圓夢　決賽鬥法國成經典

回顧2022年世界盃，這是第22屆世界盃。賽事首度在卡塔爾舉行，美斯再次帶領阿根廷出戰，然而分組賽首仗竟不敵沙特阿拉伯，難道已經35歲的一代球王還是無法圓夢？

不過阿根廷之後兩連勝小組首名晉級，淘汰賽逐一過關，決賽面對力爭衛冕的法國，雙方合演一場經典對攻大戰，戰至加時美斯梅開二度，麥巴比更大演帽子戲法，最殘酷的互射十二碼分出勝負，阿根廷以4：2擊敗法國，歷來第三度捧起世界盃。



2022世界盃決賽，麥巴比與美斯領軍大鬥法，120分鐘踢成3：3。（Getty Images）

阿根廷眾將伴美斯 奮戰多年終登頂圓夢

阿根廷在分組賽首仗面對沙特阿拉伯，上半場早段先開紀錄下，下半場竟遭對手連入兩球，終意外以1：2敗陣。這個賽果震驚全球，幸而他們之後未受影響，順利擊敗墨西哥和波蘭，仍以小組首名晉級，反而沙特無以為繼，包尾出局。

阿根廷16強2：1擊敗澳洲，最大考驗是8強對荷蘭，領先兩球的大好形勢，末段連失兩球遭迫和2：2，戰至互射十二碼4：3險勝晉級。4強阿根廷3：0大勝克羅地亞入決賽，面對上屆冠軍法國，雙方合演一場對攻戰，獲譽為「史上最精彩決賽」。

美斯、麥巴比齊放光芒 獲譽「史上最精彩決賽」

上半場美斯、迪馬利亞各入一球領先2：0，當法國看似衛冕失敗，麥巴比獨力扭轉乾坤——戰至80分鐘，他在1分鐘內梅開二度，90分鐘踢成2：2。阿根廷在加時博得十二碼，美斯操刀108分鐘射成3：2，個人梅開二度；不料完場前輪到法國博得十二碼，麥巴比射進今場個人第三球，亦將比賽延長至互射十二碼階段。

法國有京士利高文及曹亞文尼先後射失，阿根廷4人全入，以4：2擊敗法國，美斯終在35歲的這一年一圓世界盃冠軍的夢想，也是阿根廷繼1978年及1986年後，歷來第三度封王。阿古路因心臟病被迫提早退役，無緣在今屆與美斯並肩作戰，但賽後他穿上阿根廷球衣背着美斯四處慶祝的畫面，成為這屆的另一經典場面。

2022世界盃決賽，美斯領阿根廷捧盃，無份踢的阿古路穿上球衣背着老友慶祝。（Getty Images）

點擊重溫阿根廷封王之路：

2022年世界盃分組賽阿根廷不敵沙特精華片段

2022年世界盃16強阿根廷對澳洲精華片段

2022年世界盃8強阿根廷對荷蘭精華片段

2022年世界盃4強阿根廷對克羅地亞精華片段

2022年世界盃決賽阿根廷對法國精華片段

2022世界盃最大驚喜，絕對是列格古帶領摩洛哥勇闖四強。（Getty Images）

摩洛哥連挫歐洲「雙牙」 譜非洲球隊傳奇

2022年世界盃送上最大驚喜的球隊，必定是來自非洲的摩洛哥。昔日44次為摩洛哥上陣的列迪古（Walid Regragui）以教練身份領軍，分組賽力壓克羅地亞和比利時兩大強隊以首名出線，16強與西班牙120分鐘踢成0：0，互射十二碼3：0出線，8強1球小勝葡萄牙，即使4強不敵法國，季軍戰亦負克羅地亞，獲得殿軍仍寫下非洲球隊在世界盃歷來最佳成績。

2022世界盃決賽，美斯領阿根廷史上第三度封王。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜2022年世界盃獲獎名單

冠軍：阿根廷

亞軍：法國

季軍：克羅地亞

殿軍：摩洛哥

神射手：麥巴比 Kylian Mbappé（8球）



世界盃2026．歷屆回顧｜2022年世界盃小資料

主辦國：卡塔爾

參賽隊伍：32隊

比賽場數：64場

比賽日子：29日

球場數目：8個

總入球：172球（場均2.69球）

