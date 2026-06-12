世盃全城起動｜德國火力全開 大勝致「庫」

德國過往是世界盃的4強常客，2014年更4奪冠軍，可是近兩屆都在分組賽出局，表現令人失望；今屆他們於E組的對手，實力平平，首仗面對「疑似魚腩」庫拉索，肯定會「大」開殺戒。

（球賽編號：FB0009，6月15日 01:00開賽，Now 618直播）



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在主帥拿高士文帶領下，德國眾將如夏維斯、域斯及梅斯亞拿等磨合得愈踢愈好，其4-2-3-1的陣式運用得宜，近9場錄得全勝，包括世盃前最後一場熱身賽以2：1力挫今屆主辦國之一的美國。

德國前線人才濟濟，阿仙奴的射手夏維斯有望擔正。（Getty Images）

相反，首次參賽的中北美洲島國庫拉索，僅以二線荷蘭裔入籍兵為班底，實力一般，早前友賽更以0：2不敵中國；德國今仗可藉強力鋒線，開出讓球（-3）主勝及4.5球「入球大」。

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15/06 10:00 瑞典 對 突尼西亞



同組尚有科特迪瓦對厄瓜多爾的賽事（球賽編號：FB0011，6月15日 07:00開賽，Now 618直播）。厄瓜多爾前線仍倚賴36歲的安拿華倫西亞，但中後場實力強勁，有車路士中場摩西斯卡些度、阿仙奴左閘軒卡派爾及PSG中堅威廉柏曹等好手壓陣，今仗有力擊敗仍倚重前「兵工廠」翼鋒尼高拉斯比比的科特迪瓦。

厄瓜多爾中後場實力強橫，其中PSG中堅柏曹在防線一夫當關。（Getty Images）

F組則有荷蘭大戰日本（球賽編號：FB0010，6月15日 04:00開賽，Now 618直播）。荷蘭雖有雲迪積克等球星壓陣，但守強攻弱；日本則有南野拓實及三笘薰因傷無法參賽，但勝在整體戰非常純熟，友賽曾力挫巴西及英格蘭等勁旅，今仗受讓值博，可取（+1）客勝。

荷蘭守強攻弱，早前在唐耶爾馬倫不斷浪費機會下，友賽以0：1不敵阿爾及利亞。（Getty Images）

同組另一仗由瑞典對突尼西亞（球賽編號：FB0012，6月15日 10:00開賽，Now 618直播）。瑞典有約基利斯及阿歷山大伊沙克兩大英超神鋒攻堅，論實力高於突尼西亞；但後者上屆分組賽錄得1勝1和1負，3戰只失一球，韌力十足，今仗瑞典最多只能「小」勝而回。

瑞典前鋒伊沙克在過去一季因傷於英超表現一般，現正努力重拾最佳狀態。（Getty Images）

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