世盃全城起動｜西班牙鬥佛得角做「大」騷

應屆歐國盃盟主西班牙，上次捧走世界盃已是16年前的事，今屆一批新星冒起下，有力問鼎冠軍；「鬥牛兵團」於H組首仗面對首戰世盃的佛得角，「大」勝可期。

（球賽編號：FB0013，6月16日 00:00開賽，Now 618直播）



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一支沒有皇馬球員入選的西班牙，以巴塞隆拿青訓新秀為班底，拉明耶馬、柏迪及加維等冒起，令人想起了昔日沙維、恩尼斯達及布斯基斯等名將領軍的日子；「鬥牛兵團」兩年前已在歐國盃刮起旋風，今次相信再有好表現。

年僅18歲的拉明耶馬，已為西班牙摘下歐國盃錦標，今次首度出征世界盃，再爭冠軍。（Getty Images）

非洲代表佛得角以在葡萄牙及土耳其聯賽效力的球員為骨幹，隊長賴恩文迪斯曾效力里爾及諾定咸森林，但整體實力起碼差西班牙兩班，今仗可熱捧3.5球「入球大」，以及西班牙 [-3] 主勝。

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16/06 09:00 伊朗 對 新西蘭



同組有沙特阿拉伯對烏拉圭（球賽編號：FB0015，6月16日 06:00開賽，Now 618直播）。沙特雖然未尚突破分組賽，但之前兩屆都曾贏波，上屆更爆冷擊敗最後的冠軍阿根廷，因此烏拉圭要輕鬆取勝也非易事，可博烏拉圭[-1]和局。

烏拉圭擁有皇馬隊長華維迪壓陣，實力不俗。（Getty Images）

至於G組賽事有比利時對埃及（球賽編號：FB0014，6月16日 03:00開賽，Now 618直播）。雖然陣中主將如奇雲迪布尼及盧卡古等巔峰已過，但比利時仍錄得連續13場不敗，實力高於只靠穆罕默德沙拿及馬莫殊的埃及，今仗一於捧比利時旗開得勝。

奇雲迪布尼雖已屆34歲，但仍是比利時的進攻樞紐。（Getty Images）

同組則有伊朗對新西蘭（球賽編號：FB0016，6月16日 9:00開賽，Now 618直播）。伊朗正值國內與美國軍事衝突，主將艾斯蒙也因政治問題未獲徵召，但實力上始終高於新西蘭，後者近11場國際賽只取得1勝1和9負，今屆賽事只屬陪跑份子，今仗以伊朗秤先。

伊朗正值政局動盪，但無阻一眾國腳力爭佳績的決心。（Getty Images）

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