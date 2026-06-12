世盃全城起動｜阿根廷衛冕第一擊博開「讓和」

位處J組的阿根廷，今屆衛冕第一擊遇上北非雄獅阿爾及利亞，「老球王」美斯能否延續上屆的精彩表現？

（球賽編號：FB0019，6月17日 09:00開賽，Now 618直播）



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上屆阿根廷首戰就以1：2爆冷不敵沙特阿拉伯，但之後知恥近乎勇，在美斯帶領下，一舉奪冠；今屆主帥史卡朗尼除了續用美斯外，共起用了上屆17名冠軍隊班底，實力有保證。

年屆38歲的美斯，能否帶領阿根廷成功衛冕？（Getty Images）

阿爾及利亞雖然已缺席兩屆世盃，但陣中不乏好波之人，例如先後效力曼城的馬列斯與艾洛利，他們熱身賽更以1：0擊敗荷蘭，名將施丹之子盧卡施丹把關有水準，今次力爭不致多失，可博「讓球和」。

指定場外投注處直播賽事

17/06 09:00 阿根廷 對 阿爾及利亞

17/06 12:00 奧地利 對 約旦



同組尚有奧地利對約旦（球賽編號：FB0020，6月17日 12:00開賽，Now 618直播）。蘭歷克領軍的奧地利可謂實而不華，陣中以德甲兵為班底，戰力不俗，賽前3場熱身賽全勝，今仗縱讓兩球，仍可博其讓球主勝。

曾效力曼聯的沙比薩，替奧地利披甲，連續3場熱身賽都有入球，狀態一流。（Getty Images）

同日另一奪冠大熱法國出場，他們在I組將面對尼高拉斯積遜及沙迪奧文尼等壓陣的塞內加爾（球賽編號：FB0017，6月17日 03:00開賽，ViuTV 99台直播）。法國今屆攻力冠絕列強，只要麥巴比、米高奧利斯及奧士文尼迪比利等發揮水準，今仗大勝可期。

法國前線粒粒皆星，論攻擊力，可謂冠絕列強。（Getty Images）

I組另一場則有伊拉克對挪威（球賽編號：FB0018，6月17日 06:00開賽，Now 618直播）。挪威自1998年後再度打入決賽周，夏蘭特及奧迪加特等球星首次征戰世盃，自然特別落力；這支北歐軍團行軍迅速，相信伊拉克難以抵擋，一於熱捧挪威[-2]客勝。

挪威神鋒夏蘭特在外圍賽射入了16球，自然期待於世界盃再展射術。（Getty Images）

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