世盃全城起動｜阿根廷衛冕第一擊博開「讓和」
撰文：威廉神
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位處J組的阿根廷，今屆衛冕第一擊遇上北非雄獅阿爾及利亞，「老球王」美斯能否延續上屆的精彩表現？
（球賽編號：FB0019，6月17日 09:00開賽，Now 618直播）
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上屆阿根廷首戰就以1：2爆冷不敵沙特阿拉伯，但之後知恥近乎勇，在美斯帶領下，一舉奪冠；今屆主帥史卡朗尼除了續用美斯外，共起用了上屆17名冠軍隊班底，實力有保證。
阿爾及利亞雖然已缺席兩屆世盃，但陣中不乏好波之人，例如先後效力曼城的馬列斯與艾洛利，他們熱身賽更以1：0擊敗荷蘭，名將施丹之子盧卡施丹把關有水準，今次力爭不致多失，可博「讓球和」。
指定場外投注處直播賽事
17/06 09:00 阿根廷 對 阿爾及利亞
17/06 12:00 奧地利 對 約旦
同組尚有奧地利對約旦（球賽編號：FB0020，6月17日 12:00開賽，Now 618直播）。蘭歷克領軍的奧地利可謂實而不華，陣中以德甲兵為班底，戰力不俗，賽前3場熱身賽全勝，今仗縱讓兩球，仍可博其讓球主勝。
同日另一奪冠大熱法國出場，他們在I組將面對尼高拉斯積遜及沙迪奧文尼等壓陣的塞內加爾（球賽編號：FB0017，6月17日 03:00開賽，ViuTV 99台直播）。法國今屆攻力冠絕列強，只要麥巴比、米高奧利斯及奧士文尼迪比利等發揮水準，今仗大勝可期。
I組另一場則有伊拉克對挪威（球賽編號：FB0018，6月17日 06:00開賽，Now 618直播）。挪威自1998年後再度打入決賽周，夏蘭特及奧迪加特等球星首次征戰世盃，自然特別落力；這支北歐軍團行軍迅速，相信伊拉克難以抵擋，一於熱捧挪威[-2]客勝。
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