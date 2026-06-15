西班牙對佛得角2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，西班牙對佛得角於6月16日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
西班牙對佛得角直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月16日凌晨12時
組別：H
西班牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 大衛拉耶（David Raya）
13 祖安加西亞（Joan Garcia）
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
2 馬克佩比爾（Marc Pubill）
3 阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）
4 艾利加西亞（Eric Garcia）
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
12 柏度樸路（Pedro Porro）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
6 米基爾馬連奴（Mikel Merino）
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
15 阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
18 蘇比文迪（Martin Zubimendi）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
10 丹尼爾奧莫（Dani Olmo）
11 耶利米賓奴（Yeremy Pino）
17 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）
19 拉明耶馬（Lamine Yamal）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）
25 域陀蒙路斯（Victor Munoz）
26 保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）
佛得角隊｜球員名單陣容
門將：
1 禾仙夏（Vozinha）
12 馬斯奧羅沙（Marcio Rosa）
23 杜斯山度士（CJ dos Santos）
後衛：
2 史托比拉（Stopira）
3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）
4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）
5 盧根哥斯達（Logan Costa）
8 祖奧保羅摩利拿（Joao Paulo Moreira Fernandes）
13 薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）
22 史堤芬摩里拉（Steven Moreira）
24 華拿賓拿（Wagner Pina）
25 奇雲皮利斯（Kelvin Pires）
中場：
6 奇雲賓拿（Kevin Pina）
10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）
14 迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）
15 拉洛斯杜亞迪（Laros Duarte）
16 恩歷克施美度（Yannick Semedo）
18 艾簡祖（Telmo Arcanjo）
前鋒：
7 卡巴爾（Jovane Cabral）
9 賓捷摩（Gilson Benchimol）
11 加利洛迪古斯（Garry Rodrigues）
17 韋利施美度（Willy Semedo）
19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）
20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）
21 紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）
26 希里奧華利拿（Hélio Varela）