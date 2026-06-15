比利時對埃及2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

世界盃2026，比利時對埃及於6月16日香港時間凌晨3時，於Seattle Stadium舉行，Now618/616直播播放。



比利時對埃及直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月16日凌晨3時

組別：G

比利時隊｜球員名單陣容

世界盃2026比利時｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）

12 辛尼拉文斯（Senne Lammens）

13 米克彭達斯（Mike Penders）

後衛：

2 迪巴斯（Zeno Debast）

3 艾法菲亞迪（Arthur Theate）

4 麥捷尼（Brandon Mechele）

5 迪古柏（Maxim De Cuyper）

15 梅尼亞（Thomas Meunier）

16 高尼迪溫達（Koni De Winter）

18 祖亞昆些斯（Joaquin Seys）

21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）

25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）

中場：

6 韋素（Axel Witsel）

7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）

8 泰利文斯（Youri Tielemans）

20 雲拿根（Hans Vanaken）

23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）

24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）

前鋒：

9 盧卡古（Romelu Lukaku）

10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）

11 謝利美杜古（Jérémy Doku）

14 盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）

17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）

19 迪亞高莫連拿（Diego Moreira）

22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）

26 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）

2026世界盃決賽周參賽球隊：比利時（Getty Images）

埃及隊｜球員名單陣容

世界盃2026埃及｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）

16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）

23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）

26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）

後衛：

2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）

3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）

4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）

5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）

6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）

13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）

15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）

24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）

中場：

8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）

11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）

14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）

17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）

18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）

19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）

21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）

前鋒：

7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）

9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）

10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）

12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）

20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）

22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）

25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）