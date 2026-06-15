比利時對埃及2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，比利時對埃及於6月16日香港時間凌晨3時，於Seattle Stadium舉行，Now618/616直播播放。
比利時對埃及直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月16日凌晨3時
組別：G
比利時隊｜球員名單陣容
門將：
1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）
12 辛尼拉文斯（Senne Lammens）
13 米克彭達斯（Mike Penders）
後衛：
2 迪巴斯（Zeno Debast）
3 艾法菲亞迪（Arthur Theate）
4 麥捷尼（Brandon Mechele）
5 迪古柏（Maxim De Cuyper）
15 梅尼亞（Thomas Meunier）
16 高尼迪溫達（Koni De Winter）
18 祖亞昆些斯（Joaquin Seys）
21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）
25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）
中場：
6 韋素（Axel Witsel）
7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
8 泰利文斯（Youri Tielemans）
20 雲拿根（Hans Vanaken）
23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）
24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）
前鋒：
9 盧卡古（Romelu Lukaku）
10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）
11 謝利美杜古（Jérémy Doku）
14 盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）
17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）
19 迪亞高莫連拿（Diego Moreira）
22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）
26 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）
埃及隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾辛拿維（Mohamed EL SHENAWY）
16 艾馬迪蘇利文（El Mahdy SOLIMAN）
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
4 艾杜麥古迪（Hossam ABDELMAGUID）
5 拉米拉比亞（Ramy RABIA）
6 艾迪蒙林（Mohamed ABDELMONEM）
13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）
15 卡謙哈菲斯（Karim HAFEZ）
24 泰歷克艾拉（Tarek ALAA）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）
18 拿比鄧加（Nabil DUNGA）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
21 馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）
前鋒：
7 馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）
9 咸沙阿杜卡廉（Hamza ABDELKARIM）
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
12 凱森哈辛（Haissem HASSAN）
20 伊巴謙艾度（Ibrahim ABEL）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）
25 薛素（ZIZO Ahmed Mostafa）