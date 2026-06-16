比利時對埃及2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，比利時對埃及於6月16日香港時間凌晨3時，於Seattle Stadium舉行，Now618/616直播播放。
比利時對埃及賽果
比利時1:1埃及
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比利時對埃及直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月16日凌晨3時
組別：G
比利時隊｜球員名單陣容
門將：
1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）
後衛：
4 麥捷尼（Brandon Mechele）
15 梅尼亞（Thomas Meunier）
21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）
25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）
中場：
7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
8 泰利文斯（Youri Tielemans）
24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）
前鋒：
10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）
11 謝利美杜古（Jérémy Doku）
17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）
埃及隊｜球員名單陣容
門將：
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
前鋒：
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）