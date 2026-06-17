葡萄牙對剛果民主共和國2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球球員

世界盃2026，葡萄牙對剛果民主共和國於6月18日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。



葡萄牙對剛果民主共和國直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月18日凌晨1時

組別：K

葡萄牙隊｜球員名單陣容

世界盃2026葡萄牙｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）

12 荷西沙亞（Jose Sa）

22 雷施華（Rui Silva）

後衛：

2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）

3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）

4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）

5 達洛治（Diogo Dalot）

6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）

13 連拿度維加（Renato Veiga）

14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）

20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）

25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）

中場：

8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）

10 貝拿度施華（Bernardo Silva）

15 祖奧尼維斯（Joao Neves）

21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）

23 域天拿（Vitinha）

24 沙姆哥斯達（Samu Costa）

前鋒：

7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）

11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）

16 坦卡奧（Francisco Trincao）

17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）

18 柏度尼圖（Pedro Neto）

19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）

26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）

2026世界盃決賽周參賽球隊：葡萄牙（Getty Images）

剛果民主共和國隊｜球員名單陣容

世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 馬柏斯（Lionel Mpasi）

16 法尤魯（Timothy Fayulu）

21 艾普路（Matthieu Epolo）

後衛：

2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）

3 卡佩亞迪（Steve KAPUADI）

4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）

5 巴圖賓斯卡（Dylan BATUBINSIKA）

12 祖利斯卡耶比（Joris KAYEMBE）

22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）

24 謝迪安卡魯魯（Gédéon Kalulu）

26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）

中場：

6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）

8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）

9 薛賓卡（Brian CIPENGA）

11 卡古達（Gaël Kakuta）

14 沙迪基（Noah SADIKI）

15 查斯保拉（Aaron Tshibola）

18 查理斯比基爾（Charles PICKEL）

25 艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）

前鋒：

7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）

10 邦干達（Theo BONGONDA）

13 美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）

17 巴卡保（Cedric BAKAMBU）

19 馬耶尼（Fiston MAYELE）

20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）

23 西蒙班沙（Simon BANZA）