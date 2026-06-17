葡萄牙對剛果民主共和國2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球球員
世界盃2026，葡萄牙對剛果民主共和國於6月18日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
葡萄牙對剛果民主共和國直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月18日凌晨1時
組別：K
葡萄牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
12 荷西沙亞（Jose Sa）
22 雷施華（Rui Silva）
後衛：
2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）
3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）
4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）
5 達洛治（Diogo Dalot）
6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）
13 連拿度維加（Renato Veiga）
14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）
20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）
25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）
中場：
8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）
10 貝拿度施華（Bernardo Silva）
15 祖奧尼維斯（Joao Neves）
21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）
23 域天拿（Vitinha）
24 沙姆哥斯達（Samu Costa）
前鋒：
7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）
11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）
16 坦卡奧（Francisco Trincao）
17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
18 柏度尼圖（Pedro Neto）
19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）
26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）
剛果民主共和國隊｜球員名單陣容
世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢
門將：
1 馬柏斯（Lionel Mpasi）
16 法尤魯（Timothy Fayulu）
21 艾普路（Matthieu Epolo）
後衛：
2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）
3 卡佩亞迪（Steve KAPUADI）
4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）
5 巴圖賓斯卡（Dylan BATUBINSIKA）
12 祖利斯卡耶比（Joris KAYEMBE）
22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）
24 謝迪安卡魯魯（Gédéon Kalulu）
26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）
中場：
6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）
8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）
9 薛賓卡（Brian CIPENGA）
11 卡古達（Gaël Kakuta）
14 沙迪基（Noah SADIKI）
15 查斯保拉（Aaron Tshibola）
18 查理斯比基爾（Charles PICKEL）
25 艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）
前鋒：
7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）
10 邦干達（Theo BONGONDA）
13 美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）
17 巴卡保（Cedric BAKAMBU）
19 馬耶尼（Fiston MAYELE）
20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）
23 西蒙班沙（Simon BANZA）