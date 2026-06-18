捷克對南非2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，捷克對南非於6月19日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
捷克對南非直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月19日凌晨12點
組別：A
捷克隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬迪積高華（Matej Kovar）
16 史坦尼克（Jindrich Stanek）
23 漢尼錫（Lukas Hornicek）
後衛：
2 大衛森馬（David Zima）
3 湯馬士賀利斯（Tomas Holes）
4 羅賓夏蘭歷（Robin Hranac）
5 華迪美高法爾（Vladimir Coufal）
6 查路比克（Stepan Chaloupek）
7 卡積治（Ladislav Krejci）
14 大衛祖拉錫（David Jurasek）
20 錫尼利（Jaroslav Zeleny）
21 杜迪拿（David Doudera）
中場：
8 華迪美達里達（Vladimir Darida）
12 歷卡斯施夫（Lukas Cerv）
17 盧卡斯普禾特（Lukas Provod）
18 沙迪歷（Michal Sadilek）
22 湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）
24 阿歷山大蘇查卡（Alexandr Sojka）
25 索祖歷（Hugo Sochurek）
前鋒：
9 阿當荷路錫（Adam Hlozek）
10 柏德列舒希克（Patrik Schick）
11 贊古捷達（Jan Kuchta）
13 捷提爾（Mojmir Chytil）
15 柏華蘇歷（Pavel Sulc）
19 湯馬士祖利（Tomas Chory）
26 域辛斯基（Denis Visinsky）
南非隊｜球員名單陣容
門將：
1 路雲威廉斯（Ronwen Williams）
16 薛普查恩（Sipho Chaine）
22 列卡度哥斯（Ricardo Goss）
後衛：
2 馬圖魯迪（Thabang Matuludi）
3 安達曼尼（Khulumani Ndamane）
6 摩迪巴（Aubrey Modiba）
14 麥保卡斯（Mbekezeli Mbokazi）
18 森姆基利卡賓尼（Samukele Kabini）
19 斯比西（Nkosinathi Sibisi）
20 梅達奧（Khuliso Mudau）
21 伊美奧干（Ime Okon）
24 馬簡安耶（Olwethu Makhanya）
26 巴特利哥斯（Bradley Cross）
中場：
4 迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena）
5 馬柏達（Thalente Mbatha）
11 薛華尼（Themba Zwane）
13 耶耶薛度利（YAYA SITHOLE）
23 積頓阿當斯（Jayden Adams）
前鋒：
7 阿波利斯（Oswin Appollis）
8 摩林美（Tshepang Moremi）
9 利尼科士打（Lyle Foster）
10 摩科堅（Relebohile Mofokeng）
12 馬錫高（Thapelo Maseko）
15 雷尼斯（Iqraam Rayners）
17 麥戈帕（Evidence Makgopa）
25 施比利比利（Kamogelo Sebelebele）