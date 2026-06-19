捷克對南非2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員上場名單
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，捷克對南非於6月19日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
捷克對南非賽果出爐
捷克1:1南非
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捷克對南非直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月19日凌晨12點
組別：A
捷克隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬迪積高華（Matej Kovar）
後衛：
3 湯馬士賀利斯（Tomas Holes）
4 羅賓夏蘭歷（Robin Hranac）
5 華迪美高法爾（Vladimir Coufal）
7 卡積治（Ladislav Krejci）
中場：
8 華迪美達里達（Vladimir Darida）
12 歷卡斯施夫（Lukas Cerv）
18 沙迪歷（Michal Sadilek）
24 阿歷山大蘇查卡（Alexandr Sojka）
前鋒：
9 阿當荷路錫（Adam Hlozek）
10 柏德列舒希克（Patrik Schick）
南非隊｜球員名單陣容
門將：
1 路雲威廉斯（Ronwen Williams）
後衛：
6 摩迪巴（Aubrey Modiba）
14 麥保卡斯（Mbekezeli Mbokazi）
20 梅達奧（Khuliso Mudau）
21 伊美奧干（Ime Okon）
中場：
4 迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena）
5 馬柏達（Thalente Mbatha）
23 積頓阿當斯（Jayden Adams）
前鋒：
7 阿波利斯（Oswin Appollis）
12 馬錫高（Thapelo Maseko）
15 雷尼斯（Iqraam Rayners）