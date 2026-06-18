加拿大對卡塔爾2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，加拿大對卡塔爾於6月19日香港時間上午6時，於BC Place Vancouver舉行，Now618/616直播播放。
加拿大對卡塔爾直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月19日上午6時
組別：B
加拿大隊｜球員名單陣容
門將：
1 辛基亞（Dayne St. Clair）
16 基比奧（Maxime Crépeau）
18雲古特文（Owen Goodman）
後衛：
2 阿里斯達莊士東（Alistair Johnston）
3 艾菲鍾斯（Alfie Jones）
4 Luc de Fougerolles
5 祖爾禾達文（Joel Waterman）
13 戴歷哥尼利斯（Derek Cornelius）
15摩斯龐比圖（Moïse Bombito）
19 阿方素戴維斯（Alphonso Davies）
22 拿耶亞（Richie Laryea）
23 尼高施古（Niko Sigur）
中場
6 馬菲奧祖尼亞（Mathieu Choinière）
7 尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）
8 伊斯馬爾干尼（Ismaël Koné）
11 利安米拿（Liam Millar）
14 沙菲爾保（Jacob Shaffelburg）
21 莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio）
25 尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）
前鋒
9 施利拿連（Cyle Larin）
10 約拿芬大衛（Jonathan David）
12 奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）
17 達莊保查蘭（Tajon Buchanan）
20 阿里艾密（Ali Ahmed）
24 龐馬斯大衛（Promise David）
卡塔爾隊｜球員名單陣容
門將：
1 阿般拿達（Mahmud Abunada）
21 沙拿薩卡利亞（Salah Zakaria）
22 美沙爾巴森（Meshaal Barsham）
後衛：
2 柏度米基爾（Pedro Miguel）
3 盧卡斯文迪斯（Lucas Mendes）
4 伊沙拉耶（Issa Laye）
5 查森加貝（Jassem Gaber）
13 艾約比艾維（Ayoub Al-Oui）
14 賀曼艾密（Homam Ahmed）
16 高基希（Boualem Khoukhi）
18 蘇坦艾比歷克（Sultan Al-Brake）
25 艾侯辛（Al-Hashmi Al-Hussain）
中場：
6 艾度拿斯夏譚（Abdulaziz Hatem）
12 保迪亞夫（Karim Boudiaf）
17 艾加尼希（Ahmed Al-Ganehi）
20 艾密法迪希（Ahmed Fathy）
23 艾森馬迪保（Assim Madibo）
前鋒：
7 阿拉爾甸（Ahmed Alaaeldin）
8 艾美臣祖利亞（Edmilson Junior）
9 穆罕默德蒙達利（Mohammed Muntari）
10 艾希度斯（Hassan Al-Haydos）
11 阿克林阿費夫（Akram Afif）
15 艾杜里沙克（Yusuf Abdurisag）
19 艾莫爾斯阿里（Almoez Ali）
24 塔辛賈姆希德（Tahsin Jamshid）
26 穆罕默德馬萊（Mohamed MANAI）