新西蘭對埃及2026世界盃｜國家足球隊球員名單出爐+免費直播時間
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，新西蘭對埃及於6月22日香港時間上午9時，於BC Place Vancouver舉行，ViuTV99免費直播播放。
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新西蘭對埃及直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月22日上午9時
組別：G
新西蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 哥甘比（Max Crocombe）
後衛：
2 添派尼（Tim Payne）
5 保沙爾（Michael Boxall）
13 利柏拉圖卡卡斯（Liberato Cacace）
16 芬恩蘇文（Finn Surman）
中場：
6 祖爾貝爾（Joe Bell）
8 史譚美歷（Marko Stamenić）
10 沙比辛克（Sarpreet Singh）
11 伊利亞祖斯（Elijah Just）
20 卡林麥高屈（Callum McCowatt）
前鋒：
9 基斯活特（Chris Wood）
埃及隊｜球員名單陣容
門將：
23 梳貝亞（Mostafa SHOBEIR）
26 穆哈密艾拉（Mohamed ALAA）
後衛：
2 耶沙伊巴謙（Yasser IBRAHIM）
3 穆哈密漢尼（Mohamed HANY）
13 艾密法托赫（Ahmed FATOUH）
中場：
8 安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）
11 穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）
14 咸迪法菲（Hamdy FATHY）
17 穆罕默德拿辛（Mohanad LASHEEN）
19 馬雲阿迪耶（Marwan ATEYA）
前鋒：
10 穆罕默德沙拿（Mohamed SALAH）
22 馬莫殊（Omar MARMOUSH）