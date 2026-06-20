荷蘭對瑞典2026世界盃｜國家足球隊球員名單出爐+直播時間
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，荷蘭對瑞典於6月21日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
世界盃2026直播賽程時間表 6.21中午12點日本對突尼西亞免費直播世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜6.21突尼西亞對日本世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台
荷蘭對瑞典直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月21日凌晨1時
組別：F
荷蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）
後衛：
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
15 雲迪雲（Micky van de Ven）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）
中場
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
14 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）
前鋒
11 加普（Cody Gakpo）
18 唐耶爾馬倫（Donyell Malen）
19 波貝比（Brian Brobbey）
瑞典隊｜球員名單陣容
門將：
23 諾菲特（Kristoffer Nordfeldt）
後衛：
2 拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）
3 域陀連迪路夫（Victor Lindelof）
4 伊薩希恩（Isak Hien）
5 加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson）
21 阿歷山大賓赫特臣（Alexander Bernhardsson）
中場：
10 尼格連（Benjamin Nygren）
16 積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom）
18 耶辛艾耶利（Yasin Ayari）
前鋒：
9 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）
17 約基利斯（Viktor Gyokeres）