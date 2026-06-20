荷蘭對瑞典2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播時間
世界盃2026，荷蘭對瑞典於6月21日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
荷蘭對瑞典直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月21日凌晨1時
組別：F
荷蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）
13 洛菲斯（Robin Roefs）
23 菲利根（Mark Flekken）
後衛：
2 祖利安添巴（Jurriën Timber）
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
5 尼敦阿基（Nathan Aké）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
12 麥斯韋化（Mats Wieffer）
15 雲迪雲（Micky van de Ven）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）
25 祖列爾哈圖（Jorrel Hato）
中場
3 迪魯恩（Marten de Roon）
7 祖斯甸古華特（Justin Kluivert）
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
14 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）
16 古斯迪爾（Guus Til）
20 古普美拿斯（Teun Koopmeiners）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）
26 昆坦添巴（Quinten Timber）
前鋒
9 韋格賀斯（Wout Weghorst）
10 迪比（Memphis Depay）
11 加普（Cody Gakpo）
17 路亞蘭治（Noa Lang）
18 唐耶爾馬倫（Donyell Malen）
19 波貝比（Brian Brobbey）
24 森馬維（Crysencio Summerville）
瑞典隊｜球員名單陣容
門將：
1 錫達史唐（Jacob Widell Zetterstrom）
12 域陀約翰遜（Viktor Johansson）
23 諾菲特（Kristoffer Nordfeldt）
後衛：
2 拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）
3 域陀連迪路夫（Victor Lindelof）
4 伊薩希恩（Isak Hien）
5 加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson）
6 靴文祖漢臣（Herman JOHANSSON）
8 丹尼爾施雲臣（Daniel Svensson）
14 哈爾馬艾卡度（Hjalmar Ekdal）
15 史達菲特（Carl Starfelt）
20 艾歷史密夫（Eric Smith）
24 艾利洛史萊特（Elliot Stroud）
中場：
7 貝治華（Lucas Bergvall）
13 簡施馬（Ken Sema）
16 積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom）
18 耶辛艾耶利（Yasin Ayari）
19 史雲貝治（Mattias Svanberg）
22 比斯科特辛尼利（Besfort Zeneli）
26 達哈阿里（Taha Ali）
前鋒：
9 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）
10 尼格連（Benjamin Nygren）
11 安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）
17 約基利斯（Viktor Gyokeres）
21 阿歷山大賓赫特臣（Alexander Bernhardsson）
25 古斯達夫尼爾遜（Gustaf Nilsson）